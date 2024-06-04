Yaz aylarında sağlıklı bir cilt için 8 öneri: Leke problemlerine son!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 15:35

Güncelleme: 04.06.2024 - 15:35

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş, hem içimizi ısıtıp enerjimizi artırarak bizlere keyifli anlar yaşatıyor hem de zararlı UV ışınları nedeniyle cilt sağlığımızı tehdit ediyor. Güneşin bu etkileri, özellikle uzun süre korunmasız şekilde güneşe maruz kaldığımızda cilt kanseri riskini artırıyor. Peki, cildinizi koruyacak ve leke problemine son verecek tavsiyeler nelerdir? İşte yaz aylarında sağlıklı bir cilt için 8 öneri...

YAZ AYLARINDA SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN 8 ÖNERİ

1. Beslenmenize dikkat edin:

Cildimizin sağlıklı ve genç kalması için en etkili yöntemlerden biri, beslenme alışkanlıklarımıza dikkat etmektir. Akdeniz diyeti, cildin genç ve sağlıklı kalmasını destekleyen bir beslenme modeli olarak öne çıkar. Bu diyette, mevsimine uygun olarak çeşitli renklerde sebzeler ve meyveler, tohumlar, baklagiller, kuruyemişler ve sızma zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar ön plandadır. Paketli gıdalar, şekerli yiyecekler, içecekler ve hamur işleri gibi işlenmiş gıdalardan uzak durmak da önemlidir. Bu tür gıdaların cilt sağlığına zararlı etkileri olabilir ve cildin yaşlanmasını hızlandırabilir. Sigara ve alkol tüketiminin azaltılması veya tamamen bırakılması da cilt sağlığı için önemlidir. Ayrıca, bol miktarda su içmek de cildin nem dengesini korumasına ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Bu beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarıyla birlikte düzenli egzersiz yapmak da cildin genç ve parlak görünmesine katkı sağlayabilir.

2. Güneş koruyucu seçimine dikkat edin:

Bebek ve çocuklar için güneş koruyucu kremler seçerken içeriğinde kimyasal koruyucu maddeler bulunmayan ürünleri tercih etmek önemlidir. Bu tür kremler, genellikle çinko oksit veya titanyum oksit gibi UV ışınlarını fiziksel olarak bloke eden maddeler içerirler. Bu nedenle, sürüldüğünde beyaz bir tabaka bırakabilirler ve daha zor sürülebilirler. Uzmanlar, güneşten koruyucu kremler seçerken hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan ürünleri tercih etmenin önemini vurgularlar. Ayrıca, cilt tipine ve ihtiyaca göre vücut için ayrı, yüz için ayrı güneş koruyucularının seçilmesi gerektiğini belirtirler.

3. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce krem sürün:

Toplumda yaygın bir yanlış, güneş koruyucu kremi güneşe çıkmadan hemen önce sürmek. Oysa güneşten koruyucu kremler, güneşe çıkmadan yaklaşık 20 dakika önce uygulanmalıdır. Bu, cildin kremin etkilerinden tam olarak faydalanmasını sağlar. Ayrıca, güneşe çıktıktan sonra iki saatte bir tekrarlanmalıdır çünkü suya girmek, terlemek ve kurulanmak gibi aktiviteler güneş koruyucunun etkisini azaltabilir.

4. Cilt bakımında hatadan kaçının:

Günümüzde yaşlanma karşıtı ve/veya antioksidan olarak önerilen birçok krem, genellikle cildin üst tabakalarında etkili olabilir. Ancak, asıl cilt yaşlanması ve kayıpları genellikle kremlerin ulaşamadığı cildin alt tabakalarında ortaya çıkar. Son yıllarda, sürekli olarak geliştirilen ürünler ve teknikler sayesinde, bu kayıpların azaltılması ve eksikliklerin giderilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak, uzmanlar, bu alanda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar. Piyasada birçok ürün bulunmasına rağmen, bunların bazılarının yeterli belgelere sahip olmadığına dikkat çekiyorlar. Ayrıca, yetkisiz ve bilgisiz kişilerin de bu tür uygulamaları gerçekleştirdiğine işaret ediyorlar.

5. 10:00-15:00 arası dikkatli olun:

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için alınacak önlemler, cilt sağlığını korumak ve cilt kanseri riskini azaltmak açısından son derece önemlidir. Özellikle 10:00-15:00 saatleri arasında, güneş ışınlarının en yoğun olduğu zaman diliminde, doğrudan güneş altında uzun süre kalmamak önemlidir. Bu saatlerde dışarı çıkılması gerekiyorsa, şapka ve gözlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanmak ve vücudu giysilerle mümkün olduğunca örtmek önemlidir.

6. Cildinizi zararlı etkenlerden koruyun:

Güneş ışınları, cilt kanseri riskinin yanı sıra cilt yaşlanmasına da neden olabilir. Bu ışınlar, cildin nemini ve elastikiyetini azaltarak ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşmasına katkıda bulunur. Yaş ilerledikçe, ciltte biriken ultraviyole ışınları bu durumu daha da kötüleştirir ve cildin yaşlanmasını hızlandırır. Cildin yaşlanmasını geciktirmek için, güneşten korunmanın yanı sıra sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmelidir. Uzmanlar, özellikle 20-30 yaşlarından itibaren cildin kaybettiği kolajen, elastikiyet ve nemin desteklenmesinin önemini vurguluyor. Bu amaçla, cilt bakım ürünleri ve yöntemleri kullanılabilir. Örneğin, güneş koruyucu ürünlerin düzenli olarak kullanılması, cildin güneşe karşı korunmasına yardımcı olabilir.

7. Leke oluşmaması için önlemler alın:

Uzmanlar, yüzdeki lekelerin tedavisinin oldukça zor ve sabır gerektirdiğini vurguluyorlar. Yüzde lekelenmelere karşı önlem almanın, tedavi etmekten daha kolay olduğunu belirtiyorlar. Özellikle güneşten koruyucu kremlerin kullanımının önemine dikkat çekiyorlar. Güneşten koruyucuların sık sık yenilenmesi ve uygun ürünlerin seçilmesinin önemli olduğunu vurguluyorlar. Tedavi aşamasında ise lekeleri giderici veya azaltıcı kremlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ancak, bu kremlerin sabırla ve düzenli olarak kullanılması gerektiğini ve tedaviye yanıt almanın aylar alabileceğini vurguluyorlar.

8. Alışkanlıklarınızı gözden geçirin:

Güneşten gelen UV ışınlarının yanı sıra, sigara içmek, hava kirliliği, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, yetersiz uyku ve stres gibi faktörler de cilt sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Uzmanlar, bu etkenlerin cilt yaşlanmasını hızlandırabileceğini ve cilt problemlerine yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle stresin cilt üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir. Stres, cildin doğal savunma mekanizmalarını zayıflatarak akne, egzama gibi cilt problemlerine neden olabilir ve cildin yaşlanmasını hızlandırabilir. Bu nedenle, stres yönetimi önemlidir. Uygun bir uyku düzenine sahip olmak, stresi yönetmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek cilt sağlığı için önemlidir. Meditasyon, yoga, nefes egzersizleri ve düzenli fiziksel aktiviteler gibi teknikler stresi azaltmaya ve cilt sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.