Kuzey Irak'ın sıfır noktasında yetişiyor: Üreticisi pazarlama sıkıntısı yaşıyor

Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:19

Güncelleme: 05.02.2025 - 12:19

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı Beşikağaç köyünde yaşayan genç girişimci İbat Güngör, iki yıl önce devlet desteğiyle kurduğu serada aloe vera üretimine başladı. Güngör, üretimde başarılı sonuçlar elde etse de pazarlama konusunda ciddi zorluklarla karşılaştı. Genç girişimcilik ruhuyla aloe vera bitkisinin üretimine büyük bir hevesle başlayan İbat Güngör, pazarlama aşamasındaki zorlukları ise bölgedeki diğer üreticilerle iş birliği yaparak çözmeye çalışıyor.

"PAZARLAMADA SIKINTI YAŞIYORUZ"

Aloe vera bitkisine kozmetik ve ilaç sektöründe büyük bir talebin olduğunu ifade eden Güngör, "Ürünleri pazarlamak konusunda yeterli bağlantıya ve bilgiye sahip değiliz. Bölgedeki diğer çiftçilerle birlikte bir pazarlama kooperatifi kurmayı düşünüyoruz ancak bu girişimin de maliyet ve organizasyonel zorluklar nedeniyle henüz hayata geçiremedik. Devlet desteğiyle seralarımızda başarılı bir üretim süreci gerçekleştirdik, fakat ürünlerimizi satabileceğimiz pazarları bulmakta zorlanıyoruz. Bu konuda daha fazla desteğe ihtiyacımız var" dedi. Pazarlama sorunlarını aşabilmek için çeşitli çözüm yolları arayışına girdiklerini sözlerine ekleyen Güngör, "Bölgedeki diğer üreticilerle iş birliği yaparak ortak pazarlama stratejileri geliştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, sosyal medya ve e-ticaret platformlarını kullanarak ürünleri daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyoruz. Aloe vera bitkisinin faydalarını ve üretim sürecimizin kalitesini daha fazla insana duyurmayı umuyoruz. Bu şekilde, hem üreticiler hem de tüketiciler için daha sürdürülebilir bir model oluşturabiliriz" diye konuştu.