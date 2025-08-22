Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyü: 'Wonsan Kalma'

Kuzey Kore'nin ekonomik sıkıntılarını bitirme projesi olarak rejim lideri Kim tarafından yaptırılan Wonsan Kalma adası, henüz sadece Rus turistlere açık olmasıyla dikkat çekiyor. Kuzey Kore devlet medyası tarafından “ulusal hazine düzeyinde bir şehir” olarak tanımlanan bölge, başlangıçta turizmi canlandırmak amacıyla geliştirildi.

KUZEY KORE'NİN 'TATİL CENNETİ' WONSAN KALMA NEREDE?

Wonsan Kalma, başkent Pyongyang’dan yaklaşık üç saatlik bir yolculukla ulaşılabilen Kangwon Bölgesi’nde, bir havaalanının hemen yanında konumlanıyor.

KALMA'DA 'BENIDORM' ESİNTİLERİ

Kim Jong-un çocukluğunun büyük kısmını Wonsan’da geçirdi. Bölge, yeni resort yapılmadan önce de ülkenin elit kesiminin tatil yeri olarak biliniyordu. 2017’de, inşaat başlamadan bir yıl önce, Kim bir heyeti İspanya’ya gönderdi. Heyet, Benidorm’da tatil köylerini, temalı parkları, yüksek otelleri ve marinaları gezdi.

Bir Kuzey Kore broşüründe sahil boyunca 43 otel, yapay göl kenarında misafirhaneler ve kamp alanları yer alıyor. Uydu görüntüleriyle bu alanların yeri eşleştirildi ancak tamamının bitip bitmediği doğrulanamadı. 2018 başından itibaren 18 ay boyunca alınan uydu görüntüleri, 4 kilometrelik sahil şeridinde onlarca binanın yükseldiğini gösterdi.

Güney Kore merkezli SI Analytics’in verilerine göre 2018 sonunda resortun yüzde 80’i tamamlanmıştı. İnşaat, Haziran 2024’te Kim ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinden sonra yeniden hız kazandı. Putin, Rus vatandaşlarını Kuzey Kore tatil yerlerine gitmeye teşvik edeceğini açıklamıştı.

'WONSAN KALMA' NEDEN SADECE RUS TURİSTLERE AÇIK?

Pyongyang'ın Moskova'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği askeri desteğin ardından Rusya ile bağlarını güçlendirmek istediği de düşünülüyor. Kuzey Kore'nin, Çin gibi en önemli müttefiklerinin bile turistlere bu tesisi açmaması, Rusya'ya tanınan bu ayrıcalığın siyasi bir mesaj taşıdığını gösteriyor.

KONTROL ALTINDA TURİZM POLİTİKASI ​

Seul'deki Kookmin Üniversitesi'nden Andrei Lankov'a göre, Kuzey Kore kasıtlı olarak turist sayısını kısıtlıyor ve hareketlerini yakından kontrol ediyor. Ülke, yabancı turistlerin kendi halkıyla temas kurup onları etkilemesinden endişe ediyor.

Lankov, bu durumun Kuzey Kore'nin dış dünyayla olan bağlarını sıkı kontrol altında tutma politikasının bir parçası olduğunu belirtiyor.

'WONSAN KALMA'NIN İNSANİ BEDELİ

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore’de “şok tugayları” olarak bilinen zorla çalıştırma sistemine dikkat çekiyor. Bu tugaylarda işçiler ağır koşullarda, uzun saatler boyunca ve yetersiz ücretlerle çalıştırılıyor. BBC’ye konuşan ve Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan eski tugay yöneticisi Cho Chung Hui, “Prensip şuydu: Ne pahasına olursa olsun işi bitireceksin, bu hayatına mal olsa bile. Kadınların ağır koşullar nedeniyle adet görmeyi bıraktığını bile gördüm” dedi.