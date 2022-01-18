Kadro belli oldu: La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda

18 Ocak 2022 Salı, 15:44

Dijital yayın platformu Netflix, İspanya yapımı "La Casa de Papel" dizisinin Güney Kore uyarlamasını yapıyor. Uyarlamanın kadrosu bir video eşliğinde duyuruldu.

Netflix'in popüler dizisi "Squid Game"de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, orijinal dizideki Berlin karakterine hayat verecek. Kasım 2020'de duyurulan uyarlamada Yoo Ji Tae (Profesör), Jun Jong-seo (Tokyo), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Lee Hyun-woo (Rio), Kim Ji-hoon (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo), Kim Yoon Jin (Raquel) rol alacak.

Orijinal dizinin yaratıcısı Alex Pina'nın yapımcı olarak dahil olduğu Güney Kore uyarlaması dizide, karakterlerin kendilerine özel maske ve kostüm tasarımları olacak. Dizinin 2022 yılı içerisinde yayınlanması planlanıyor.

İşte Netflix'ten yapılan o paylaşım: