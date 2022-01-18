Kadro belli oldu: La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda

İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen fenomen dizi La Casa de Papel'in Güney Kore uyarlaması yapılıyor. Son olarak uyarlama dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. Dizinin başrolünde Netflix'in popüler dizisi "Squid Game"de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2022 Salı, 15:44
Kadro belli oldu: La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda
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Dijital yayın platformu Netflix, İspanya yapımı "La Casa de Papel" dizisinin Güney Kore uyarlamasını yapıyor. Uyarlamanın kadrosu bir video eşliğinde duyuruldu.

Netflix'in popüler dizisi "Squid Game"de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, orijinal dizideki Berlin karakterine hayat verecek. Kasım 2020'de duyurulan uyarlamada Yoo Ji Tae (Profesör), Jun Jong-seo (Tokyo), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Lee Hyun-woo (Rio), Kim Ji-hoon (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo), Kim Yoon Jin (Raquel) rol alacak. 

Orijinal dizinin yaratıcısı Alex Pina'nın yapımcı olarak dahil olduğu Güney Kore uyarlaması dizide, karakterlerin kendilerine özel maske ve kostüm tasarımları olacak. Dizinin 2022 yılı içerisinde yayınlanması planlanıyor. 

İşte Netflix'ten yapılan o paylaşım:


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