Kadro belli oldu: La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda
İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen fenomen dizi La Casa de Papel'in Güney Kore uyarlaması yapılıyor. Son olarak uyarlama dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. Dizinin başrolünde Netflix'in popüler dizisi "Squid Game"de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo yer alacak.
Dijital yayın platformu Netflix, İspanya yapımı "La Casa de Papel" dizisinin Güney Kore uyarlamasını yapıyor. Uyarlamanın kadrosu bir video eşliğinde duyuruldu.
Netflix'in popüler dizisi "Squid Game"de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, orijinal dizideki Berlin karakterine hayat verecek. Kasım 2020'de duyurulan uyarlamada Yoo Ji Tae (Profesör), Jun Jong-seo (Tokyo), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Lee Hyun-woo (Rio), Kim Ji-hoon (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo), Kim Yoon Jin (Raquel) rol alacak.
Orijinal dizinin yaratıcısı Alex Pina'nın yapımcı olarak dahil olduğu Güney Kore uyarlaması dizide, karakterlerin kendilerine özel maske ve kostüm tasarımları olacak. Dizinin 2022 yılı içerisinde yayınlanması planlanıyor.
İşte Netflix'ten yapılan o paylaşım:
Meet the cast of Money Heist: Korea - Joint Economic Area— Netflix (@netflix) January 17, 2022
Professor: Yoo Ji-tae
Seon Woojin: Kim Yunjin
Berlin: Park Hae-soo
Tokyo: Jun Jong-seo
Moscow: Lee Won-jong
Denver: Kim Ji-hun
Nairobi: Jang Yoon-ju
Rio: Lee Hyun-woo
Helsinki: Kim Ji-hoon
Oslo: Lee Kyu-ho pic.twitter.com/CxNiAmjDRa
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