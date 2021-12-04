La Casa de Papel veda ediyor: Final bölümleri yayınlandı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 14:28

İspanyol dizisi La Casa de Papel, Netflix'te yayımlandığı ilk günden bu yana beklendiğinden çok daha popüler olarak, dünya üzerinden bir kültür simgesi haline geldi.

Karakterlerin kırmızı tulumları ve Dali maskeleri kimi zaman Cadılar Bayramı partilerinde, kimi zaman da dünyanın çeşitli noktalarındaki protestolarda giyildi. Hatta zaman zaman siyasiler söz konusu dizi üzerinden mesajlar verdi.

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden olan bu yapım son bölümleriyle izleyicilerle buluşarak yolculuğunu noktaladı.

FİNAL BÖLÜMLERİ YAYINLANDI

10 bölümden oluşacak son sezonun ilk dalgası 3 Eylül’de yayınlanmıştı. 5. sezonunun 2. kısmı ise saat 3 Aralık saat 11.00 itibarıyla Türkiye’deki izleyicilerin beğenisine sunuldu.

5 kısımdan oluşan son bölümlerin ismi ise “Kaçış, Gerçekleşene Hayaller, Zarafet Teorisi, Yastık Sohbetleri ve Bir Aile Geleneği” olarak belirlendi.

Bir süre “Büyük final yaklaşıyor…” notuyla yayınlanan fragmanda, Profesör “bu soygun yüzünden başka kimsenin ölmesine izin vermeyeceğim” diyor. Tam bu esnada Lizbon’un yakalandığı bir sahne ekranlara kısa süreyle gelirken, Profesör’ün silah çektiği gösteriliyor ve akabinde fragman sona eriyor.

'EN ÇOK İZLENENLER' LİSTESİNE GİRDİ

Bir İspanyol televizyon kanalında reytingleri düşmesi sebebiyle iptal edilmek üzereyken Netflix tarafından satın alınarak dünyaya açılan La Casa de Papel, platformun ‘İngilizce olmayan içerikleri’ arasında en çok izlenenler listesine girmeyi başardı.

NETFLIX’TEN PAYLAŞIM

Netflix’in Twitter hesabından ise karakterleri fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflara da “Doya doya bakıyorum, son bir kez hepinize” mesajı eklendi.

Netflix Türkiye'nin resmi hesabından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Doya doya bakıyorum, son bir kez hepinize #LCDP5 pic.twitter.com/kihCtsxIBK — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 2, 2021

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON KONUSU

Ekip 100 saatten uzun süredir İspanya Merkez Bankası'nda kapalıdır. Lizbon'u kurtarmayı başarmış olsalar da aralarından birini kaybetmelerinin ardından onları karanlık zamanlar bekler. Sierra Profesör'ü yakalamıştır ve ilk kez Profesör'ün bir kaçış planı yoktur. Tam artık başka sorun çıkamazmış gibi göründüğü sırada, şimdiye dek karşılaştıklarından çok daha güçlü bir düşman olay yerine gelir. Artık karşılarında ordu vardır. Tarihin bu en büyük soygunu sona yaklaşırken, banka hırsızlığı olarak başlayan olaylar savaşa dönüşecektir.