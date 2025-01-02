TRT’nin dijital platformu 'Tabii' kaçak yayında! 'RTÜK göz yummaya devam ediyor'

Yayınlanma: 02.01.2025 - 16:12

Güncelleme: 02.01.2025 - 16:17

TRT’nin dijital platformu Tabii, Türkiye’nin dijital platformu olarak tanıtılsa da RTÜK’ten lisans almadan yayın yaptığı iddiasıyla gündeme geldi. Rtük üyesi İlhan Taşcı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ve röportajda dile getirdiği iddialar, RTÜK’ün bu duruma neden müdahale etmediği sorularını akıllara getirdi.

LİSANS ALMIYOR, DENETİM DIŞI KALIYOR

İddialara göre, Tabii’nin lisans alması ve diğer dijital platformlar gibi RTÜK payını ödemesi gerekiyordu. Ancak, platformun lisanssız bir şekilde yayın yaptığı ve buna rağmen abonelerinden ücret toplamaya devam ettiği belirtiliyor. Bu durum karşısında İlhan Taşcı, Tabii’nin bu tutumunun hem hukuka hem de TRT gibi köklü bir kuruma yakışmadığını vurguladı.

Cumhuriyet'e konu ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Taşcı, ayrıca sosyal medaya platformu X üzerinden de şu ifadelere yer verdi:

''Türkiye’nin dijital platformu olarak lanse edilen Tabii dijital platformu lisanssız kaçak yayın yapıyor! Oysa tıpkı diğer dijital platformlar gibi Tabii’nin de RTÜK’ten lisans alması gerekiyordu ama almadı. RTÜK de lisanslama için resmî girişimde bulunmadı; kaçak yayını izledi. Ama Tabii üyelerinden tıkır tıkır ücret almayı sürdürüyor.

Böylece hem abone başına ödemesi gereken RTÜK payını hem de yayın lisans ve yetkilendirme ücretini ödemiyor. Bu platformun lisans almadan yayın yapmasına olanak sağlayacak hiçbir istisnai mevzuat da yok. RTÜK’ten lisans almıyor, lisansı olmadığı için de RTÜK içeriği denetlemiyor.

Lisans almayınca beni kim denetleyebilecek!''

KAÇAK YAYININ ARKASINDA NE VAR?

Lisans almayan Tabii, RTÜK tarafından denetim dışı kalıyor. Bu durum, içeriklerin herhangi bir yasal kontrole tabi olmamasına neden oluyor. İlhan Taşcı, röportajında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

“Bu platform lisans almadan yayın yaparak hem RTÜK payını hem de yayın lisans ücretlerini ödemiyor. Yasalara göre böyle bir istisnai durum yok. Lisans olmadan kimse beni denetleyemez düşüncesiyle hareket ediliyor. Bu durum diğer dijital platformlara büyük bir haksızlık yaratıyor.”

CUMHURİYET TV’DEN LİSANS TALEBİ

Taşcı, RTÜK’ün Tabii’ye olan bu toleransını eleştirirken Cumhuriyet TV’ye lisans talebinde bulunulmasını da bir çifte standart örneği olarak değerlendirdi. Taşcı, “Geçen günlerde Cumhuriyet TV’den lisans istenmesi, RTÜK’ün Tabii gibi bir platformu görmezden gelmesiyle tam bir tezat oluşturuyor. Adalet ve şeffaflık her platform için geçerli olmalı” ifadelerini kullandı.

RTÜK NEDEN SESSİZ?

RTÜK’ün, Tabii’nin lisanssız yayınlarıyla ilgili neden harekete geçmediği bilinmiyor. Ancak, bu sessizlik kamuoyunda TRT’nin ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğu eleştirilerini artırıyor.