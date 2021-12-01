La Casa de Papel'in yan dizisi Berlin geliyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:06

Netflix, La Casa de Papel'in, Pedro Alonso'nun canlandırdığı popüler karakter Berlin'in etrafında dönen bir dizi yaptığını duyurdu. Dijital platform, henüz yan diziyle ilgili pek fazla ayrıntı vermedi

Berlin dizisinin, son beş bölümü 3 Aralık'ta yayınlanacak La Casa de Papel dizisinin sona ermesinin ardından 2023'te başlaması planlanıyor.

Alex Pina tarafından yaratılan dizi, soyguncuların hikayesini Ursula Corbero'nun canlandırdığı soygunculardan biri olan Tokyo'nun bakış açısıyla anlatıyor. Ayrıca Álvaro Morte, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, Jose Manuel Poga ve Mario de la Rosa gibi isimler de dizide yer alıyor.











