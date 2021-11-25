Spotify ve Netflix'ten yeni iş birliği: Netflix Hub

25 Kasım 2021 Perşembe, 00:00

Günümüzde video ve ses akışı platformları söz konusu olduğunda en büyük isimlerden olan Netflix ve Spotify iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Spotify, kendi haber odası gönderisinde, uygulamasına özel içerik getirmek için Netflix ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Kullanıcılar, resmi Netflix markalı film müziklerine, çalma listelerine, podcast'lere ve diğer içeriklere erişebilecek. İki şirket Netflix Hub adı altında bir araya geliyor.

Spotify Newsroom'un haberine göre, Spotify dün yaptığı açıklamada, "Günümüzün trend olan şovları ve filmleri sadece fandomlara ilham vermekle kalmıyor, aynı zamanda internet çapında takıntıları da körüklüyor. Öyle ki, Squid Game'in Netflix'teki ilk çıkışından sonraki iki hafta içinde Spotify dinleyicileri, deneyimi devam ettirmek için 22 bin 500'den fazla benzersiz temalı çalma listesi oluşturdu. Bugünden itibaren, iki akış şirketi Spotify'da hayranların sevdikleri eğlenceden tam ses akışı deneyimi yaşayabileceği yepyeni bir deneyim yaşatmak için Netflix Hub ile bir araya geliyor.

Şimdilik ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, İrlanda ve Hindistan'daki ücretsiz ve premium kullanıcılar, resmi Netflix markalı film müziklerine, çalma listelerine, podcast'lere ve diğer içeriklere erişebilecek. İlgilenen kullanıcılar bu özel içeriği Spotify uygulamasında “Netflix”i arayarak bulabilirler.