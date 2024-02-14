Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:55

Güncelleme: 14.02.2024 - 16:55

Günümüzde birçok değerli eşyalar tarihin eski dönemlerinden kalmış ve elde edilmiştir. Tarih sahnesine namını "Lanetli Umut Elması" olarak alan 3 milyon yıllık elmas ise sahibine her zaman kötülük getirmiş... İşte lanetli olduğuna inanılan ve paha biçilemez olan "Lanetli Umut Elması"ının hikayesi...

LANETLİ UMUT ELMASI

Mavi renkte olan ve 112 karatlık olan değerli Umut elması oldukça serttir ve içinden yalnızca ışık geçebilir, fiyatı ise dudak uçuklatıyor. İlk olarak 1600 yıllarda Hindistan’da ortaya çıkan elmas, savaş tanrıçası Shiva heykelinin üçüncü gözü olarak sergilenmekteydi. Tanrıça tarafından lanetlendiği düşünülen elmasın ardından ölüm ve uğursuzluk getirdiği yaşanan olaylarla ortaya çıkmıştır.

LANET TAŞIYOR

Shiva heykelinden çalınmasıyla daha sonrasında değerli taş tüccarı Jean Baptiste Tavernier’ın eline geçer. Elindeki bir çok değerli taşlarla birlikte Umut elmasının da olduğu sandığı Fransa kralı 14. Lois’e satmıştır. Tavernier kıymetli taşı elinden çıkardıktan sonra Rusya’da köpeklerin saldırısına uğrayarak ölmüştür. Taşın sahip olduğu negatif güçlerin ilk kurbanı olarak bilinen 14. Lois, 1673 yılında elmasın daha çok parlamasını isteyerek kesilmesi emrini vermiştir. Kesilerek 67 karata düşen elması kurdeleyle boynuna takarak sergileyen kral sırasıyla önce oğlunu, erkek kardeşini, torununu ve torununun eşini kaybetmiştir. 14. Louis elmasın lanetli olduğunu düşünerek takmayı bırakmasına rağmen kangren olarak hayatını kaybeder. Mavi elmasın yeni sahipleri olan 16. Lois ve eşi Marie Antoinette lükse ve şaşaaya düşkünlükleri ile biliniyordu. 1789'daki Fransız Devriminden sonra ülkeden kaçmaya çalışan çift yakalanarak giyotinle idam edildi.

II. ABDÜLHAMİT SATIN ALDI

Henry Philip Hope’nın değerli taş koleksiyonun de yer alan mavi elmas kayıtlara Hope Elması olarak geçirildi. Ve o günden itibaren adı Umut elması olarak anılmaya başlandı. Hope ailesi elmasa sahip olmalarıyla bir çok uğursuzluğa maruz kaldı, devamında ise elması Fransız Jacquez Calo’a sattı. Yeni sahibi ise kısa bir süre içinde intihar ettiğinde elmas, Matmazel Landre adında bir dönsüzün boynunda görüldü. Matmazel Landre evli aşığı tarafından öldürüldü. Kıymetli taşlara zaafı olduğu bilinen II. Abdülhamit yarım milyon dolarak ödeyerek Hope elmasını satın aldı. Satın almasının ardından sonraki yıl tahttan indiren II. Abdülhamit’in elması olarak satışına sunulan Hope Elmasını ünlü mücevherci Pierre Cartier aldı.