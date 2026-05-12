Lassa ateşi salgını nedir? Lassa ateşi salgını belirtileri neler? Lassa ateşi Türkiye'de görüldü mü?

12.05.2026 09:59:00
Haber Merkezi
Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a çıktı. Peki, Lassa ateşi salgını nedir? Lassa ateşi salgını belirtileri neler? Lassa ateşi Türkiye'de görüldü mü?

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

LASSA ATEŞİ SALGINI NEDİR?

Lassa ateşi, Batı Afrika’da görülen ve Lassa virüsünün neden olduğu akut viral hemorajik bir hastalıktır. Hastalık genellikle enfekte kemirgenlerin idrarı veya dışkısıyla kirlenmiş gıda ve eşyalar yoluyla insanlara bulaşır. Nijerya başta olmak üzere Benin, Gana, Gine, Liberya, Mali ve Sierra Leone gibi ülkelerde yaygın olarak görülmektedir. Ölümcül kanamalı ateşe yol açabilen hastalık, özellikle sağlık hizmetlerine geç ulaşan kişilerde ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

LASSA ATEŞİ BULAŞICI MI?

Evet, Lassa ateşi bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs, enfekte kemirgenlerin idrarı ve dışkısıyla temas sonucu bulaşabildiği gibi, enfekte kişilerin kanı, idrarı veya diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas halinde de insandan insana geçebilir. 

LASSA ATEŞİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Lassa ateşinin belirtileri genellikle ateş, halsizlik ve genel kırgınlıkla başlıyor. Ardından baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve göğüs ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, öksürük ve karın ağrısı görülebiliyor. Ağır vakalarda ise yüz şişmesi, düşük tansiyon, ağız ve burundan kanama, nöbet, bilinç bulanıklığı ve koma gibi ciddi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

LASSA ATEŞİ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Hayır, Türkiye'de şu ana kadar yerli bir Lassa ateşi vakası bildirilmemiştir. 

İlgili Konular: #Lassa Ateşi #Nijerya #bulaşıcı hastalık

