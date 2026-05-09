Z kuşağının yeni takıntısı: Nonna Maxxing nedir?

9.05.2026 18:12:00
Haber Merkezi
Sosyal medyada hızla yayılan “Nonna Maxxing” akımı, gençleri büyükannelerinin yaşam tarzına yöneltiyor. Ev yemekleri yapmak, erken uyumak, örgü örmek ve yavaş yaşamı benimsemek artık yeni neslin en dikkat çeken trendleri arasında yer alıyor.

Son yıllarda “clean girl”, “soft life” ve “slow living” gibi akımların ardından şimdi de “Nonna Maxxing” trendi gündemde. Özellikle TikTok ve Instagram’da yayılan bu yaşam tarzı, İtalyanca’da “büyükanne” anlamına gelen “nonna” kelimesinden geliyor. Trendin merkezinde ise daha sakin, üretken, doğal ve huzurlu bir yaşam anlayışı bulunuyor.

Modern hayatın hızından yorulan gençler, artık büyükannelerinin rutinlerini romantize etmeye başladı. Evde ekmek yapmak, dantel örmek, reçel hazırlamak, bitki yetiştirmek ve teknolojiden uzak zaman geçirmek “Nonna Maxxing” akımının temel parçaları arasında gösteriliyor.

“MÜKEMMEL GÖRÜNMEK” YERİNE HUZURLU YAŞAMAK

Uzmanlara göre trendin yükselişinde dijital yorgunluk önemli rol oynuyor. Sürekli çevrim içi olma baskısından bunalan gençler, daha yavaş ve sade bir yaşam biçimine yöneliyor. Nonna Maxxing akımı da tam olarak bu ihtiyaca hitap ediyor.

Akımı benimseyen kişiler sosyal medyada genellikle:

  • Ev yapımı yemekler hazırlıyor
  • Kitap okuyup örgü örüyor
  • Sabah erken kalkıyor
  • Bahçe işleriyle ilgileniyor
  • Telefon kullanımını azaltıyor
  • Vintage kıyafetler tercih ediyor

Bu yaşam tarzı, estetik görüntüsünün yanı sıra “kendine iyi bakma” anlayışıyla da ilişkilendiriliyor.

NOSTAJİ VE GÜVEN HİSSİ ÖNE ÇIKIYOR

Psikologlara göre Nonna Maxxing’in popülerleşmesinin bir diğer nedeni de nostalji duygusu. Ekonomik belirsizlikler ve yoğun şehir hayatı içinde insanlar, çocukluk dönemlerini ve güven hissini çağrıştıran alışkanlıklara yöneliyor.

Büyükannelerin temsil ettiği sakinlik, üretkenlik ve ev sıcaklığı; özellikle Z kuşağı için yeni bir kaçış alanı yaratıyor. Sosyal medyada milyonlarca kez görüntülenen içeriklerde el işi masaları, çiçekli fincanlar, eski tarif defterleri ve sade ev rutinleri dikkat çekiyor.

ELEŞTİRİLER DE VAR

Her ne kadar akım birçok kişi tarafından “ruhu dinlendiren bir yaşam biçimi” olarak görülse de bazı kullanıcılar trendin romantize edildiğini düşünüyor. Özellikle geçmiş kuşakların zor yaşam koşullarının estetik bir görüntüye dönüştürülmesi eleştiri konusu oluyor.

