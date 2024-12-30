Latif Doğan'dan ilginç yatırım stratejisi: 'Düğün salonu işletiyorum'

Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:13

Güncelleme: 30.12.2024 - 17:13

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Latif Doğan, Ekotürk’te Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programına konuk oldu.



Yar Gelecek, Zeynebim, Eşarbını Yan Bağlama, Ayselim, Sensiz Olmuyor, Antepli Gelin, Küstüm gibi eserleriyle tanınan Doğan, günlük yaşamı, yatırımları ve finansal tercihleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.



"DÜĞÜN SALONU İŞLETİYORUM"

Türkiye’de ünlüler arasında gayrimenkul ve arsa yatırımları popülerken, Latif Doğan kazandığı parayı düğün salonlarına yatırmayı tercih ettiğini belirtti. Sanatçı, bu konudaki görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:



"Benim yapacağım bir iş varsa o da düğün salonudur. Memlekette düğün salonum var. İstanbul’da da var, Büyükçekmece Güzelce’de! Yani benim yapacağım iş bu. Yarın türkü söylemekten emekli olsam bile o düğün salonunun başında dururum, müzisyen olmazsa çıkar kendim söylerim."







Latif Doğan, programda zaman zaman finansal sıkıntılar yaşadığını ve bu gibi durumlarda kendisine destek olan üç yakın dostundan bahsetti.



"Paraya sıkıştığım zamanlarda imdadıma yetişen 3 tane adam vardır. Tam ‘Yarına nasıl ödeyeceğim bu parayı?’ derken yardımıma Fevzi diye bir abim, Adnan abim ve Ali diye bir arkadaşım koşar."