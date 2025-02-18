Lavların arasında kayak yaptılar! Etna yanardağı kenarındaki kayakçılar görenleri şaşırttı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:44

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:44

İtalya’nın Sicilya Adası'ndaki aktif Etna Yanardağı, bir haftadır süren yoğun volkanik faaliyetlerle gündemde. Etna'da lav akıntıları ve kül püskürtme gibi çeşitli volkanik aktiviteler gözlemlenirken, bu durum hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı, Etna’nın güneybatısındaki hava sahasını uçuşlara kapattı. Havalimanı yetkilileri, yolculara uçuşlarını kontrol etmeden havalimanına gelmemeleri gerektiğini hatırlattı.

Ancak tüm bu volkanik patlamalara rağmen, Etna'nın yamaçlarında kayak yapmaya devam edenler şaşkınlık yarattı.

Yanardağın eteklerinde devam eden patlamalara rağmen, kayakçılar karla kaplı dağlarda kayak yapmaya devam ediyor. Etna'nın bu şekilde aktif olduğu dönemde bile, turistler ve yerel halk bu doğal tehlikeye rağmen kayakseverliklerinden ödün vermiyorlar.

Sicilya'da, Etna’nın bir haftadır süren patlamaları, bölgedeki en yoğun volkanik aktiviteler arasında yer alıyor. Yanardağın, özellikle "Yeni Ağız" ve "Güneydoğu" kraterlerinde görülen lav ve kül püskürtmeleri, volkanik etkilerin devam edeceğini gösteriyor. Buna rağmen kayakçılar, etrafındaki manzara ile birlikte bu eşsiz deneyimin tadını çıkarıyor.

ETNA HAKKINDA

Etna, 3.357 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliğine sahip. Son olarak 2024 yazında da şiddetli patlamalar görülmüştü. Yüksekliğiyle dikkat çeken bu yanardağ, yalnızca volkanik aktiviteleriyle değil, kayak yapmaya gidenler için sunduğu doğa manzaralarıyla da popüler bir destinasyon olmaya devam ediyor.