Leonardo DiCaprio ile görüntülenen Victoria Lamas kimdir? Victoria Lamas kaç yaşında?

23 Aralık 2022 Cuma, 18:20

Bu yılın başında Arjantinli aktris Camila Morrone'dan, 25. yaş gününü kutlamasından sadece haftalar sonra ayrılan ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Victoria Lamas ile görüntülendi.

VİCTORİA LAMAS KİMDİR?

Victoria Lamas 1999 yılında doğdu. Ünlü oyuncu Lorenzo Lamas'ın kızıdır. Modellik ve oyunculuk yapan Victoria Lamas'ın Instagram'da yaklaşık 23.000 takipçisi var. Victoria Lamas The Last Thing the Earth Said,' 'A Virtuous Role' ve 'Two Niner' gibi yapımlarda yer aldı. Instagram biyografisine göre Innovative Artists, Luber Roklin Entmt ve Natural Models LA ile sözleşmeleri bulunan genç modelin flört hayatı hakkında çok az şey biliniyor.

LEONARDO DİCAPRİO İLE GÖRÜNTÜLENDİ?



Yıldıza yakın bir kaynak, ikilinin beraberlik yaşamadığını öne sürerken, birlikte büyük bir grup yemeğine katıldıkları konusunda ısrar etti.