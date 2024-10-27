Leonardo DiCaprio, Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı

Yayınlanma: 27.10.2024 - 13:28

Güncelleme: 27.10.2024 - 13:28

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek 60. başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken, Hollywood'un ünlü oyuncularından Leonardo DiCaprio, Demokratların adayı Kamala Harris'e destek verdiğini duyurdu.

Oscar ödüllü aktör, Instagram'da paylaştığı bir videoda son zamanlarda yaşanan Helene ve Milton kasırgalarının yarattığı zarara dikkat çekerek, "Bu doğal olmayan afetler iklim değişikliğinden kaynaklanıyor" ifadesini kullandı. DiCaprio, Donald Trump'ın gerçekleri ve bilimi inkar etmeye devam ettiğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri'ni Paris İklim Anlaşması'ndan çekti ve çevreyi koruma önlemlerini azalttı" dedi.

Usta aktör, "İklim değişikliği dünyayı öldürüyor ve ekonomimizi mahvediyor. Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor. Bu yüzden Kamala Harris'e oy vereceğim" şeklinde konuştu. DiCaprio, Harris'in "ABD tarihindeki en önemli iklim eylemine öncülük ettiğini, bunlar arasında Enflasyon Düşürme Yasası'nın (IRA) da bulunduğunu" vurguladı ve 2050 yılına kadar sıfır emisyona ulaşma hedefinin yanı sıra gezegenimizi kurtarmaya yardımcı olacak yeşil bir ekonomi oluşturma amacına dikkat çekti.