Leonardo DiCaprio'nun Para Avcısı filminde kullandığı lüks araç açık artırmada

Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:35

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:37

Usta yönetmen Martin Scorsese imzalı Para Avcısı (The Wolf Of Wall Street) filminde Leonardo DiCaprio'nun kullandığı Lamborghini açık artırmada satışa çıkıyor.

Şu sıralar Dolunay Katilleri filminde rol alan Leonardo DiCaprio'nun 2013 tarihli filminde kullandığı lüks araç açık artırmada satılacak.

Para Avcısı (The Wolf Of Wall Street) filminde kullanılan Lamborghini'nin en az 1,5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

1989 model Lamborghini Countach marka araç, filmde kullanıldığı haliyle satılıyor. Açık artırma, 25 Kasım'da Abu Dhabi’de gerçekleştirilecek.

Lüks aracın yanı sıra Jordan Belfort'un filmdeki kıyafeti, yönetmen Martin Scorsese, DiCaprio ve Margot Robbie’nin imzasını taşıyan bir yönetmen koltuğu da açık artırmada alıcı bulacak.

100 milyon dolar bütçeye çekilen film dünya çapında 406,9 milyon dolar hasılat elde etmişti.



Film, 2014 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dalında aday gösterilmişti.

