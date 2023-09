Leonardo DiCaprio'nun 2024 Oscar ödüllerinde sürpriz bir rakibi var

Yayınlanma: 08.09.2023 - 12:42

Güncelleme: 08.09.2023 - 12:51

Eleştirmenlere göre Leonardo DiCaprio, Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) sayesinde ikinci Akademi Ödülü'nü kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor ancak beklenmedik bir rakip, aktörün 2024 Oscar'larındaki şansını azaltabilir.

DiCaprio, 2015'te En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü kazanarak uzun süredir devam eden laneti sona erdirmişti. DiCaprio'nun Diriliş'teki (The Revenant) performansıyla gıpta edilen heykelciği evine götürmesi, ilk çıkışını 1990'ların başında yapan ünlü aktör için uzun zamandır beklenen bir şeydi.

DICAPRIO'YA SÜRPRİZ RAKİP

DiCaprio, Martin Scorsese'nin büyük beğeni toplayan yeni filmi Dolunay Katilleri'ndeki performansıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Bu da 2024'te En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı için adı geçen isimlerden biri olmasını sağladı. Eğer 2024 Oscar tahminleri doğru çıkarsa, bu DiCaprio'nun 6. En İyi Erkek Oyuncu adaylığı olacak.

48 yaşındaki oyuncu her ne kadar Oscar yarışında şimdiden önce gidiyor olsa da ünlü aktörün şansı, ortaya atılan yeni ve hiç beklenmedik bir ismin ortaya çıkmasıyla suya düşebilir.

2023 Telluride Film Festivali'nde ilk gösterimini yapan Andrew Haigh imzalı All of Us Strangers'ın başrol performansı, eleştirmenler arasında Oscar heyecanına yol açıyor.

Taichi Yamada'nın 1987 tarihli Strangers romanından uyarlanan All of Us Strangers'ın başrollerinde Paul Mescal, Claire Foy, Jamie Bell ve Andrew Scott yer alıyor. Özellikle Scott'ın performansının performansının Oscar yarışında Leonardo DiCaprio'ya bile rakip olabileceği konuşuluyor.

SHERLOCK'UN MORIARTY'Sİ İDDİALI BİR ADAY

BBC'nin Sherlock'undaki Moriarty ve Phoebe Waller-Bridge'in Fleabag'indeki isimsiz "seksi rahip" rolleriyle tanınan Scott, All of Us Strangers'da senarist Adam karakterini canlandırıyor.

Film şu anda Rotten Tomatoes'ta 100 üzerinden 100 alarak mükemmel skora sahip ve Scott eleştirmenlere göre "zeki ve sessizce etkileyici" performansıyla öne çıkıyor.

KIYASIYA REKABET

Hem DiCaprio hem de Scott, Oscar için En İyi Erkek Oyuncu yarışında zorlu bir rekabetle karşı karşıya. Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ındaki müthiş performansının ardından Cillian Murphy'nin adı Oscar'la birlikte anılıyor. Joaquin Phoenix de Ridley Scott imzalı Napoleon filmindeki rolüyle bu ödül için iddialı olan bir diğer isim.

Eleştirmenlere göre Colman Domingo, Paul Giamatti, Gael García Bernal ve Jeffrey Wright gibi aktörlerin performansları da ödül sezonunda isimlerinin sıkça duyulmasını sağlayabilir.

Kıyasıya bir rekabete sahne olması beklenen 96. Oscar Ödülleri, bu yıl 10 Mart'ta sahiplerini bulacak.

KAYNAK: INDEPENDENT Türkçe