Yayınlanma: 14.11.2024 - 13:36

Güncelleme: 14.11.2024 - 13:36

Leonid meteor yağmuru, her yıl Kasım ayında Dünya'nın atmosferine giren meteorların neden olduğu bir gök olayıdır. Peki, Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Bu yıl, Amerikan Meteor Topluluğu'na göre Leonidler 3 Kasım'dan 2 Aralık'a kadar aktif olacak . Kayan yıldızların bu hafta sonu, 16 Kasım gecesinden 17 Kasım sabahının erken saatlerine ve 17 Kasım sonundan 18 Kasım şafağına kadar zirveye ulaşması bekleniyor.

LEONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Evet, Leonid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilir. Yağmur, dünya genelinde görünür ve genellikle gece saatlerinde, özellikle takımyıldızı olan Leo'yu görebileceğiniz bir konumda, izlenebilir. Türkiye'de özellikle Kasım ortasında, temiz bir gökyüzü ve düşük ışık kirliliği ile gözlemler yapmak en iyi sonuçları verir. Yani, uygun hava koşulları sağlanırsa, Leonid yağmurunu Türkiye'den de izlemek mümkün olacaktır.