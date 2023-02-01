Leyla Çiftkurt kimdir? Leyla Çiftkurt kaç yaşında, neden öldü? Leyla Çiftkurt'un anne ve babası kim?

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 18:19

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 18:19

Leyla Çiftkurt, Londra'daki evinde ölü bulundu. Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini Londra'da sürdürüyordu.

LEYLA ÇİFTKURT KİMDİR?

Leyla Çiftkurt, iş insanı Tahsin Çifkurt ve Aslı Çetiner'in kızıdır. Tahsin Çifkurt ve Aslı Çetiner 2007 yılında boşandı. Leyla Çiftkurt'un babası Tahsin Çifkurt otomotiv şirketi sahibidir. Leyla Çiftkurt'un annesi Aslı Çetiner gazeteci Yılmaz Çetiner'in kızıdır. Aynı zamanda 2015 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Levent Kırca'nın 'son eşim' dediği hayat arkadaşıydı.

LEYLA ÇİFTKURT NEDEN ÖLDÜ?

Aslı Çetiner, kızı Leyla'dan iki gün boyunca haber alamayınca Londra'daki üniversiteyi aradı, okula gitmediğini öğrendi. Bunun üzerine Aslı Çetiner Leyla Çetiner'in arkadaşlarından yardım istedi ve polise haber verdi. Çetiner'in arkadaşları polis eşliğinde eve girdi ve Leyla Çetiner'i hareketsiz buldu. Çetiner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Leyla Çiftkurt 24 yaşındaydı.

Polis henüz Leyla Çetiner'in ölümüyle ilgili bir açıklamada bulunmadı, ölüm sebebi araştırılıyor.



