Leyla ile Mecnun 5. sezon olacak mı?

05 Ekim 2021 Salı, 09:52

Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği, senaryosunu Burak Aksak’ın yazdığı dizinin başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant'ın yer aldığı Leyla ile Mecnun, 8 yıllık aranın ardından Exxen'de izleyici ile buluşmuştu.



Leyla ile Mecnun'un yeni bölümleri her hafta ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin gelecek yıl Exxen'de yayınlanacak olan 5. sezonunun çekimleri de başladı.

Çekimlerin başladığını dizinin görüntü yönetmeni Eyüp Boz, sosyal medya hesabından "Başladık yine" notuyla yaptığı paylaşım ile duyurdu.