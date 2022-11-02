Julie Powell kimdir? Julie Powell neden hayatını kaybetti?
Ünlü yemek yazarı Julie Powell hayatını kaybetti. Julie Powell kimdir? Julie Powell neden hayatını kaybetti?
Julie Powell, 20 Nisan 1973 yılında ABD'de doğdu. Austin, Teksas'ta büyüdü. 1995 yılında Amherst Koleji'nden tiyatro ve yaratıcı yazarlık çift anadalıyla mezun oldu. Powell, Ağustos 2002'de Lower Manhattan Development Corporation için çalışırken, Salon'da Julia Child'ın Fransız Yemek Sanatında Ustalaşma adlı eserindeki tüm tarifleri pişirme girişimini anlatan bir blog olan Julie/Julia Projesi'ni başlattı . Blog hızla geniş bir takipçi kitlesi kazandı ve Powell, Little, Brown ve Company ile bir kitap anlaşması imzaladı. Ortaya çıkan kitap, Julie ve Julia: 365 Gün, 524 Tarif, 1 Küçük Daire Mutfağı ,2009'da Powell, 1951'de aşçılık okulu Le Cordon Bleu'dan fahri diploma aldı . Nora Ephron'un yönettiği Julie & Julia filmi 7 Ağustos 2009'da vizyona girdi. Film hem Julie Powell'ın kitabına hem de Julia Child'ın otobiyografisi My Life in France'a dayanıyordu
JULİE POWELL EVLİ MİYDİ?
Julie, 1998'de Archeology dergisinin editörü Eric Powell ile evlendi.
JULİE POWELL NEDEN ÖLDÜ?
Powell , 26 Ekim 2022'de New York Olivebridge'deki evinde, Covid-19'a yakalandıktan altı hafta sonra 49 yaşında kalbinin durması sonucu öldü.
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