Leylek Köyü’nde nefes kesen mesai: Yaren Leylek ve eşi 5 yavru için göle adeta mekik dokuyor!

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı, Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından tescilli tek "Leylek Köyü" olan Eskikaraağaç, bugünlerde yılın en hareketli ve sevimli günlerini yaşıyor. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu ve sınırları aşan 15 yıllık dostluk hikayesiyle tanınan Yaren Leylek, bu yıl dünyaya gözlerini açan 5 yavrusuyla birlikte yoğun bir büyüme ve besleme mesaisine girişti.





GÜN BOYU GÖLE MEKİK DOKUYORLAR

Yuvadaki 5 yavrunun günden güne büyümesi ve hareketlenmesiyle birlikte, anne ve baba leyleğin omzundaki yük de arttı. Yavruların doymak bilmeyen iştahı karşısında adeta zamanla yarışan ebeveyn leylekler, gün boyu neredeyse aralıksız şekilde Uluabat Gölü'ne uçarak yuvaya yiyecek taşıyor.





Henüz gelişimlerinin ilk evrelerinde olan ve kanat tüyleri yeni yeni belirginleşen yavruların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için besin kalitesine büyük önem veriliyor. Yaren Leylek ve eşi, yavrularını protein yönünden zengin tutmak adına ağırlıklı olarak küçük yavru balıklar, kurbağalar ve göl kıyısındaki sulak alanlarda bulunan çeşitli böcek türlerini avlıyor.

DOĞASEVERLER VE KUŞ GÖZLEMCİLERİ KÖYE AKIN EDİYOR

Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşanan bu tatlı ve hummalı telaş, sadece köy halkını değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğaseverleri de cezbediyor. Kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunları, Yaren Leylek ve 5 yavrusunun yuvadaki o doğal anlarını, beslenme saatlerini ve ebeveynlerin gökyüzündeki zorlu mücadelesini canlı olarak izlemek için köydeki gözlem kulelerine akın ediyor. Köy halkı, Yaren’in bu yılki 5 yavru bereketinin leylek köyüne uğur ve turizm bereketi getirdiğini belirtiyor.