LGBTI+ açılımı nedir? LGBTI+ nedir? LGBTI+ neyi temsil ediyor?

08 Haziran 2022 Çarşamba, 18:02

LGBTI+ son yıllarda sürekli olarak haklı mücadeleleri ile gündeme geliyor. Hem toplum tarafından hedef gösterilen hem de belirli siyasi sebeplerle ötekileştirilen topluluk, aslında savunduğu insan hakları ve talep ettiği eşitlik için bir onur mücadelesi yürütüyor. Peki, sürekli duyduğumuz LGBTI+ açılımı nedir?

LGBTI+ açılımı nedir?

* L - Lezbiyen : Bir kadına duygusal veya cinsel çekim hisseden bir başka kadın anlamına gelir.

* G - Gey : Bir erkeğe duygusal veya cinsel çekim hisseden bir başka erkek anlamına gelir.

* B - Biseksüel : Cinsiyet rolleri farketmeksizin, bir kadın veya erkeğe duygusal veya cinsel çekim hisseden birey anlamına gelir.

* T - Trans : Bu, bir kişinin doğumda kendisine atanan cinsiyetle bilişsel uyumsuzluk yaşadığı durumu ifade eder. Trans bireyler biyolojik cinsiyetlerinde değişiklik yapmamış olabilirler, ancak bu onları biyolojik cinsiyetleriyle özdeşleştirmez.

* Q - Queer : Queer, kendini "non-binary" olarak tanımlayan insanlar için kullanılan bir çatı terim aslında. “Non-binary” sözcüğü, sözlükte “iki şeyden oluşmayan, iki şeye işaret etmeyen ve iki şey içermeyen” olarak tanımlanıyor. Queer kişi, heteroseksüellikle kendini özdeşleştirmeyen kişidir. Bir nevi cinsiyetsizlik de diyebiliriz. Queer'ler cinsiyeti cinsellikle karıştırmamak gerektiğine inanırlar.

* İ - İnterseks : İnterseks insanlar ; genital organ , kromozom yapısı vb. açıdan tipik dişi ve erkek özelliklerini tam olarak göstermeyen cinsiyet karakteristiğiyle doğan insan anlamına gelir. Bu kişiler aynı anda bir penis ve bir vajina ile doğmuş olabilir.

* A - Aseksüel : Aseksüeller cinsel ilgi duymazlar. Bir aseksüel için seks ve romantik ilişkiler birbirinden ayrı kavramlar. Kimileri çok yakın romantik ilişki yaşıyor ama cinselliğe yanaşmıyor.

* + - diğerleri : bu, cinsiyet kavramını ve cinselliğini sorgulayan tüm insanları temsil eder. Non-binary insanları, varoluş mücadelesindeki tüm müttefikleri, panseksüelleri vb. Herkesi bir araya getirir.