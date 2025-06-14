LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Haziran Pazar hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak? LGS günü toplu taşıma kaç saat ücretsiz olacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü yapılacak. 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınava saatler kala LGS günü toplu taşıma ücret tarifesi araştırma konusu oldu. Peki, LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Haziran Pazar otobüs, metro, Marmaray, metrobüs saat kaça kadar bedava?





LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu ulaşım araçları 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere ve görevlilere ücretsiz hizmet verecek.

HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

Ücretsiz ulaşım hizmeti, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇTAN KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Uygulama, sınav saati olan 09.30’dan iki saat önce başlayacak ve sınav bitişinin ardından iki saat daha devam edecek.