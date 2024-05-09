LGS'ye hazırlanan öğrenciler dikkat! Bu hataları yapmayın...

Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:31

Güncelleme: 09.05.2024 - 11:31

Eğitim Koçu ve İngilizce Eğitmeni Metanet Dalgül, öğrencilerin sınava az bir zaman kala daha fazla çalışmaya başladığını söyleyerek, "Bu bir hata ,her gün belirli saatlerde ders çalışmak, bilgilerin kalıcı olmasını sağlar ve sınav stresini azaltır. Sınava 1-2 gün kala ise daha çok dinlenme ve stres düzeyini azaltacak fiziksel aktivitelere yönelmeliler" dedi. Dalgül, özetle şunları kaydetti:

"BU HATAYI YAPMAYIN"

"Liselere Geçiş Sınavı (LGS), öğrenciler için önemli bir dönüm noktası. Bu sınav, öğrencilerin liselerdeki eğitim yolculuklarını şekillendiriyor. Zaman yönetimi, sınav hazırlığının en kritik bileşenlerinden biridir. Maalesef, bir çok öğrenci sınava çok az kala daha fazla çalışmaya başlıyor. Halbuki, her gün belirli saatlerde ders çalışmak, bilgilerin kalıcı olmasını sağlar ve sınav stresini azaltır. Sınava 1-2 gün kala ise daha çok dinlenme ve stres düzeyini azaltacak fiziksel aktivitelere yönelmeliler.

"FİZİKSEL SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN!"

Fiziksel sağlık, sınav başarısını doğrudan etkileyen faktörlerden biri. Yeterli ve dengeli beslenme, beyin fonksiyonlarınızı destekler. İyi bir gece uykusu ise öğrendiklerinizi pekiştirmenize yardımcı olur. Çünkü beynimiz, gün içerisinde öğrendiklerini gece uyurken işler. Uyku kalitesi, beyinde bilgi işleme sürecini etkiliyor.

"DENEME SINAVLARINI ATLAMAYIN"

Deneme sınavları, gerçek sınav ortamını simüle eder ve öğrencilere zaman yönetimi konusunda pratik yapma fırsatı sunar. Deneme sınavlarına düzenli olarak katılmak, öğrencilerin sınav temposuna adapte olmalarını sağlar ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı oluyor.

"UZUN SAATLER ÇALIŞMAK VERİMLİLİĞİ DÜŞÜREBİLİR"

Uzun çalışma saatleri, verimliliği düşürebilir. Öğrencilerin, zaman zaman mola vermelerini tavsiye ederim. Mola vererek, öğrencilerin zihnini yenilemesine ve daha odaklanmış şekilde geri dönmeye yardımcı olacak. Aynı zamanda aralıklı yapılan tekrarlar, beyin sinapslarının pekişerek bilgiyi kalıcı hale getirmelerine yardımcı olacaktır.

"KENDİNİZDEN EMİN OLUN"

LGS'ye hazırlanan öğrenciler için bu tüyolar, sınav öncesi ve sınav günü daha hazırlıklı ve kendinden emin olmalarını sağlayacaktır. Her şeyden önemlisi, sürecin bir parçası olarak kendinize güvenin ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın.