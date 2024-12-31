Liam Payne davasında yeni gelişme: Ölümüyle ilgili 5 kişi yargılanacak

Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:41

Güncelleme: 31.12.2024 - 12:41

Lime Payne'in kaldığı otelin müdürü Gilda Martin, otel çalışanı Esteban Grassi ile arkadaşı olduğu bildirilen Roger Nores, Arjantin Ulusal Ceza ve Ceza İnfaz Savcılığı tarafından adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.



Her ikisinin de otelde çalıştığı kaydedilen Braian Paiz ve Ezequiel Pereyra adlı kişilerin Payne'in ölümüyle alakalı uyuşturucu tedarik etmekle suçlanacağı belirtildi.



5 sanıktan ismi açıklanmayan ikisinin, tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.



NE OLMUŞTU?



Müzik grubu One Direction'ın eski üyesi, şarkıcı Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan polis açıklamasında, şarkıcının alkol ve uyuşturucu etkisi altında olabileceği belirtilmiş, ancak soruşturmanın sürdüğü ifade edilmişti.

Kasım ayında üç kişi gözaltına alınmış ve savcılık yaptığı açıklamada, Payne'in kanında alkol, kokain ve reçeteli bir antidepresan bulunduğunu duyurmuştu. Otopsi raporunda, düşmeden kaynaklanan birden fazla yaralanma ve iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti. Ayrıca, savcılık Payne'in yarı kendinde ya da tamamen bilinçsiz bir şekilde düştüğünü ve düştüğü anda ne yaptığının farkında olmadığı sonucuna varmıştı.