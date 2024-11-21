One Direction grubu son kez Liam Payne'in cenazesinde buluştu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:42

Güncelleme: 21.11.2024 - 10:42

İngiliz müzik grubu One Direction’un eski üyelerinden Liam Payne, 16 Ekim’de Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, dün Londra’nın kuzeybatısındaki Buckinghamshire’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.







CENAZEYE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Payne’in cenazesine One Direction grubunun eski üyeleri Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan ve Zayn Malik katıldı. Ayrıca şarkıcının ailesi, yakın arkadaşları, kız arkadaşı Kate Cassidy, bir çocuk sahibi olduğu eski sevgilisi Cheryl Cole ve X Factor yarışmasının jüri üyesi Simon Cowell da törende hazır bulundu.







Cenaze töreni, şarkıcının yaşadığı Chalfont St. Giles köyüne yakın olan Amersham’da gerçekleşti. Kilise dışında küçük bir grup hayranı toplanırken, törene genel olarak hayran kitlesinin uzak tutulduğu gözlemlendi.







AİLESİNDEN DUYGUSAL MESAJ

Liam Payne’in ailesi, şarkıcının ölümünün ardından yayınladıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Liam kalbimizde sonsuza dek yaşayacak ve onu nazik, komik ve cesur ruhuyla hatırlayacağız."







MÜZİK DÜNYASINI YASA BOĞAN KAYIP

31 yaşındaki Liam Payne, One Direction grubunun parçası olarak dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Arjantin’deki trajik kazanın ardından müzik dünyası ve hayranları derin bir üzüntü yaşadı.

Payne’in cenazesi, kariyerine başladığı X Factor yarışmasındaki jüri üyeleri ve eski grup arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşirken, hem ailesi hem de sevenleri tarafından sevgiyle anıldı.