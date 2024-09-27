Limonun başkentinde hasat başladı: Yılda 1 milyon tondan fazla üretiliyor

Yayınlanma: 27.09.2024 - 13:40

Güncelleme: 27.09.2024 - 13:40

Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de yılda 1 milyon tondan fazla üretimi gerçekleştirilen limonda hasat başladı. 100 bin dekarlık alanla en çok üretimin yapıldığı içim limonun başkenti olarak anılan Erdemli ilçesinde işçiler bahçelere girerek hem iç hem dış piyasaya gönderilmek üzere kesime geçti. Tek tek kesilen limonlar, küfelerle taşınıp kasalara doldurularak ayrıştırma alanlarına sevk edildi. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da ilk hasada katılarak hem limon kesimi yaptı hem de işçilere baklava ikram etti.

Bahçede limonlardan mayer cinsinin 8 TL ve enterdonat cinsinin ise 13 ile 15 TL arasında alıcı bulduğu belirtildi. Erkenci cins limonların hasadının yaklaşık 2 ay devam edeceği daha sonra ise depoluk olan tescilli 'lamas' ile 'küt dikenli' cinsine geçileceği belirtildi. Her sezon Eylül ayıyla başlayan sezonun Nisan ayına kadar sürdüğü, kadınların yoğun olarak çalıştığı işçiler geçimini toplama, ayrıştırma ve paketleme işlerinde çalışarak sağladığı belirtildi.

"DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDA LİMON İHRACATI YAPIYORUZ"

Türkiye'nin limon üretiminde Mersin'in ilk sırada yer aldığını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Mersin'de ve limonun başkenti Erdemli'mizde hasat dönemi başladı. Erdemli'den hem iç piyasaya hem de dünyanın dört bir tarafında limon ihracatı yapıyoruz. Bu durum hem ülke hem de bölgemize ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor" dedi.

Türkiye'nin en iyi limonlarının Erdemli'de üretildiğine de dikkat çeken Başkan Kara, "Enterdonattan küt dikene, mayerden lamas limona kadar bir çok çeşit üretilmektedir. Lamas limon Erdemli'mizin sembolü olan bir limondur. Coğrafi işaretli lamas limonun yüzde 65'i Erdemli'mizde üretilmektedir" diye konuştu.

AŞLELER GEÇİMİNİ LİMONDAN SAĞLIYOR

Limon sayesinde evlerinin geçimini yaptıklarını ve çocuklarını büyüttüklerini belirten işçilerden Necla Özkan, sabah erken saatlerde mesaiye başladıklarını ve 16.00'a kadar çalıştıklarını kaydetti.

İşçilerden Nazım Selçuk ise, "Limon işinde çalışıyoruz. Geçimimiz limondan. Çocuklarımızı limonda çalışarak büyüttük, okuttuk, evlendirdik masraflarını karşıladık" ifadelerini kullandı.

Limon kesimi hakkında da bilgi veren Selçuk, "Diğerine batıp çürütmemesi için keserken sapının olmaması lazım. Limonlar sepetin içine atılmadan elimiz girerek bırakılacak ki darbe görmesin. Küfecimiz de dikkat eder, sandığa konurken de dikkat edilir. Güzel bir şekilde yapıldığı zaman beklediğinde çürüme olmaz. Gittiği yere de sağlam gider hem vatandaşımız hem de ülkemiz kazanmış olur" diyerek sözlerini tamamladı.