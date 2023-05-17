Lokum gibi tavuk sote yapmanın püf noktası! Böyle pişirilmeliymiş

Yayınlanma: 17.05.2023 - 22:36

Güncelleme: 17.05.2023 - 22:36

Lokum gibi lezzetli tavuk sote yapmak için bilmeniz gereken aşçılık sırları; Bu sırlar sayesinde çok daha lezzetli tavuk sote yapabileceksiniz.

Tavuğu küçük parçalara kesmek, daha hızlı pişmesini sağlar. Ayrıca, tavuğun tüm parçalarının aynı boyutta olması, pişirme süresinin eşit olmasını sağlar.

Tavuğu marine etmek, daha lezzetli bir sote yapmanıza yardımcı olur. Marine işlemi için tavuğu birkaç saat veya bir gece önceden marine edebilirsiniz.

Sebzeleri de tavuk parçaları gibi küçük parçalara kesin. Bu, sebzelerin daha hızlı pişmesini sağlar ve sote daha lezzetli olur.



Tavuk sote yaparken baharatları doğru şekilde kullanmak önemlidir. Baharatları tavuğu marine ederken veya pişirirken ekleyebilirsiniz. Ayrıca, tuz ve karabiber gibi temel baharatları da kullanmayı unutmayın.







Tavuk sote yaparken pişirme süresine dikkat etmek önemlidir. Tavuğun tamamen pişmesi ve sebzelerin çıtır kalması için, tavuğu yüksek ateşte kısa sürelerde pişirin.







TAVUK SOTENİN TARİFİ

Tavuk sote tarifi için aşağıdaki malzemeleri hazırlayabilirsiniz:





- 500 gram tavuk göğsü, küp şeklinde doğranmış

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 adet soğan, küp şeklinde doğranmış

- 2 adet biber, küp şeklinde doğranmış

- 2 diş sarımsak, ince kıyılmış

- 1 adet domates, küp şeklinde doğranmış

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- Tuz ve karabiber

- 1 çay kaşığı kekik

- 1 çay kaşığı pul biber

- 1 su bardağı tavuk suyu veya su





Tavuk sote yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:





1. Tavuk göğsünü küp şeklinde doğrayın.





2. Bir tavada sıvı yağı kızdırın ve tavukları ekleyin. Tavukları kızartın ve bir kenara alın.





3. Aynı tavada soğan, biber ve sarımsağı soteleyin.





4. Domatesleri ekleyin ve birkaç dakika pişirin.





5. Domates salçasını ekleyin ve karıştırın.





6. Tavukları tekrar tavaya ekleyin ve karıştırın.





7. Tavuk suyunu veya suyu ekleyin.





8. Tuz, karabiber, kekik ve pul biberi ekleyin.





9. Tüm malzemeleri bir arada pişirin ve tavuklar tamamen pişene kadar karıştırın.

DERLEME: Cumhuriyet.com.tr





10. Sıcak servis yapın.





Bu tarif, 4 kişilik bir porsiyon için yeterlidir. Afiyet olsun!