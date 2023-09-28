Yayınlanma: 28.09.2023 - 14:50

Güncelleme: 28.09.2023 - 14:50

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen Loplu Örümcek Türkiye'de 7 ilde görüldü. Peki, Loplu örümcek zehirli mi? Loplu örümcek öldürür mü? Loplu örümcek Türkiye'de hangi illerde var?

LOPLU ÖRÜMCEK ZEHİRLİ MİDİR?

Loplu örümcek, genellikle "Loxosceles" cinsine ait olan ve dünya genelinde bulunan zehirli bir örümcek grubunu ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu cins içerisinde yer alan bazı türler, insanlara ısırıklarıyla toksin enjekte edebilir ve bu ısırıklar bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle "Loxosceles reclusa" ve "Loxosceles laeta" türleri, bilinen en zehirli loplu örümceklerdir.

Loplu örümceklerin ısırığı, genellikle ilk etapta acıya, şişliğe ve kaşıntıya neden olur. Ancak bu semptomlar herkeste aynı şekilde görülmeyebilir. Isırık sonrası reaksiyonlar bireyden bireye değişebilir. Bazı insanlar şiddetli ağrı, ateş, halsizlik ve kas ağrıları gibi sistemik semptomlar yaşayabilirler.

Özellikle loplu örümcek ısırıklarının komplikasyonları arasında doku ölümü (nekroz), deri ülserleri, enfeksiyonlar ve nadir durumlarda ciddi alerjik reaksiyonlar yer alabilir. Ancak bu tür ısırıkların ciddi komplikasyonlara yol açma olasılığı genellikle düşüktür ve loplu örümceklerin ısırıkları genellikle ölümcül değildir.

Loplu örümceklerle teması önlemek ve loplu örümcek ısırıklarından korunmak için dikkatli olmak önemlidir. Özellikle loplu örümceklerin yaşadığı bölgelerde elbiseleri ve ayakkabıları kullanmadan önce kontrol etmek ve örümcekle teması önlemek iyi bir önlemdir. Eğer bir loplu örümcek ısırığına maruz kalırsanız veya ısırığınız enfekte olursa, hemen bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir.

LOPLU ÖRÜMCEK HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak bilinen loplu örümcek, Türkiye’de genellikle Akdeniz bölgesinde görülür. “Argiope lobate” örümcek türü daha önce Tokat, Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir, Sivas ve Malatya gibi illerde ortaya çıktı.