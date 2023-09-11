Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:43

Güncelleme: 11.09.2023 - 12:43

RSV virüsünün ne olduğu merak edildi. Yurttaşlar, RSV virüsünün ölümcül olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda görülen RSV virüsü panik yarattı. Peki, RSV virüsü nedir? RSV virüsü belirtileri nelerdir? RSV virüsü ölümcül mü? RSV virüsü kimlerde görülür?

RSV VİRÜSÜ NEDİR?

RSV, "Respiratory Syncytial Virus" (Solunum Sinsityal Virüsü) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. RSV, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür ve özellikle bebekler ve küçük çocuklar arasında yaygın olarak görülen bir hastalık etmenidir. RSV, özellikle sonbahar ve kış aylarında yaygın olarak görülür.

RSV VİRÜSÜ BELİRİTLERİ NELERDİR?

RSV'nin grip ve nezle bulgularına benzer şikayetlere neden olurken prematüre doğanlarda veya bebeklerde huzursuzluk, beslenmeme, sık nefes alma ya da solunum düzensizliklerine neden olabiliyor.

İlk başta nezle benzeri belirtilerle kendini gösterir, ancak en şiddetlisi yeni yürümeye başlayan çocukların akciğerlerine ulaştığında şiddetlenir. Belirtileri kuru öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı, dehidrasyon, burun akıntısı, hırıltılı solunum ve nefes darlığıdır.

RSV VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

RSV, özellikle bebekler ve küçük çocuklar arasında yaygın olarak görülen bir virüs olmasına rağmen, genellikle ölümcül değildir. RSV enfeksiyonları, sağlıklı çocuklerde ve yetişkinlerde genellikle hafif solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur ve kendiliğinden iyileşebilir.

Ancak bazı durumlarda RSV enfeksiyonları ciddi olabilir, özellikle şu gruplardaki bireylerde:

Yenidoğanlar ve Prematürite: Yenidoğanlar ve prematürite (erken doğmuş bebekler), RSV enfeksiyonlarına karşı daha hassas olabilir ve ciddi komplikasyonlar riski daha yüksektir.

Bağışıklık Sistemi Zayıflamış Bireyler: Bağışıklık sistemi zayıflamış (bağışıklık sistemi baskılanmış) kişiler, RSV enfeksiyonlarına karşı daha hassas olabilir ve daha ciddi semptomlar yaşayabilirler. Bu duruma sahip kişiler, RSV ile mücadelede daha zorlanabilirler.

Kronik Solunum Hastalığı Olanlar: Astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik solunum hastalıkları olan kişilerde RSV enfeksiyonları daha şiddetli olabilir.

Kalp Hastalığı veya Diğer Ciddi Sağlık Sorunları: Kalp hastalığı veya diğer ciddi sağlık sorunları olan bireylerde RSV enfeksiyonları daha fazla risk taşıyabilir.