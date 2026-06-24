LÖSEV’den Seferihisar’da örnek proje: Mandalina ağaçları uğur böceklerine emanet

Kanserle mücadelenin yanı sıra kanseri önleyici, sürdürülebilir ve doğa dostu projeleri kararlılıkla sürdüren Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Lösemili Çocuklar Sağlıklı Doğal Yaşam Kasabası’nda ekolojik dengeyi korumaya yönelik adımlarına bir yenisini ekledi. Sağlıklı gıda üretimi, güvenilir tarım ve toplumsal sağlığı güvence altına almayı amaçlayan vakıf; ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla biyolojik mücadele çalışmalarını başlattı.

Kansersiz yaşam ve sağlıklı beslenme vizyonuyla üretilen katkısız satsuma mandalinaları için bilimsel temellere dayanan kalıcı bir ekolojik tarım modeli uygulanıyor. Doğal ekosistem dengesini koruma çalışmaları kapsamında, zararlılarla mücadelede başından beri zararlı kimyasal ilaçlar yerine doğal yöntemler tercih ediliyor. Bu doğrultuda, ilerleyen aşamada çiftlik bünyesinde üretiminin de gerçekleştirilmesi planlanan yedi noktalı, yerli tür uğur böcekleri bahçeye salındı.





DOĞAL YÖNTEMLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Kalıcı bir doğa hareketine dönüşen biyolojik mücadele projesinde çiftlikte yetiştirilen uğur böcekleri, ağaçlara zarar veren yaprak bitleriyle beslenerek zararlıların çoğalmasını doğanın kendi kurallarıyla engelliyor. Tek bir uğur böceğinin ömrü boyunca binlerce istenmeyen türü tüketebilmesi sayesinde, tarım ilacı kalıntısız, zehirsiz ve sürdürülebilir bir tarım yapılıyor. Çiftlikteki biyoçeşitlilik ve doğal korunma yöntemleri üzerinden yürütülen üretim uygulamaları sayesinde doğanın kendi dengesini bulduğu örnek bir sürdürülebilirlik modeli ortaya konuyor.





Bütüncül projelerle örnek bir ekolojik yaşam alanı inşa eden LÖSEV; 10 bine yakın mandalina ağacı ile ceviz, zeytin, limon, portakal, greyfurt ve Hicaz narı ağaçlarına ev sahipliği yapan dev bir havzayı yaşatıyor. Biyoçeşitliliği desteklemek adına 282 dönümlük geniş bir alana arı otu, fesleğen, nane, kekik, ıhlamur, adaçayı ve biberiye gibi doğaya faydalı bitkilerin ekimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca alana konumlandırılan kuş yuvaları, böcek evleri ve arı kovanları sayesinde ekolojik denge güçlendiriliyor. Tüm bu ekolojik dönüşüm; iyileşmiş gençler, tedavisi süren çocuklar ve gönüllülerin katıldığı uygulamalı fidan dikim etkinlikleriyle destekleniyor.





GELİRİ ÇOCUKLARIN TEDAVİ VE EĞİTİMİNE GİDİYOR

Ekolojik hassasiyetle yetiştirilen satsuma mandalinaları; üretim sürecinde etilen gazı ve parafin gibi hiçbir kimyasal maddeye maruz bırakılmadan özenle hasat ediliyor. Bu doğal şifa kaynakları, vakfa kayıtlı lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların yanı sıra yetişkin hastalara ve dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrencilere taze olarak ulaştırılıyor. Mandalinalar ayrıca, besin değerlerini korumaya yönelik doğal kurutma süreçlerinden geçirilerek vakfın iktisadi işletmesi olan LSV Dükkan üzerinden yıl boyunca mandalina kurusu olarak da satışa sunuluyor. Satıştan elde edilen tüm gelir, kanser mücadelesi veren çocukların sağlık ve eğitim masraflarına aktarılıyor.

Mandalinaların dalından koparılıp kutulanmasından sofralara ulaşmasına kadar geçen tüm süreçte, LÖSEV’in iyileşmiş gençleri, aileleri ve gönüllüleri omuz omuza çalışıyor. Kanserle mücadelede sağlıklı beslenmenin ve koruyucu sağlık yaklaşımlarının önemine dikkat çeken LÖSEV, C vitamini ve antioksidan bakımından zengin ekolojik ürünlerin tüketimini teşvik ederek sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesine katkı sağlıyor.