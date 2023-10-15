Louise Glück kimdir, kaç yaşında, nereli? Louise Glück eserleri nelerdir? Louise Glück neden öldü?

Yayınlanma: 15.10.2023 - 14:01

Güncelleme: 15.10.2023 - 14:01

LOUİSE GLÜCK KİMDİR?

Louise Glück, 22 Nisan 1943'te Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. ABD'de Ulusal Beşeri Bilimler Madalyası, Pulitzer Ödülü, Ulusal Kitap Ödülü, Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü ve Bollingen Ödülü gibi birçok büyük edebiyat ödülü kazandı. Louise Glück, 2020 Nobel Edebiyat ödülünü kazandı. İsveç Akademisinden yapılan açıklamada, Glück'ün, "yalın bir güzellikle, bireysel varoluşu evrenselliğe ulaştıran şaşmaz şiirsel sesi" nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Glück'ün "sarihlik arayışıyla biçimlendirdiği yapıtlarında, çocukluğu, aile yaşamını, ebeveynlerle ve kardeşlerle ilişkileri ele aldığı, bunların, yapıtların merkezini oluşturduğu" kaydedildi.

İlk kitabı "Firstborn"u (İlk Doğan) 1968 yılında yayımlayan Glück, Amerikan edebiyatının en önemli şairlerinden biri kabul ediliyor. 1943 yılında New York'ta dünyaya gelen Glück, Sarah Lawrence Koleji ve Columbia Üniversitesinde eğitim aldı. Şairlik dışında şiir konusunda denemeler yazdı, üniversitelerde dersler verdi. 12 şiir kitabı yayımlanan şair, Nobel'in yanı sıra 1993'te Wild Iris (Yaban Süsen) kitabıyla Pulitzer Ödülü'nü, 2014'te ise Faithful and Virtuous Night (Sadık ve Erdemli Gece) kitabıyla Ulusal Kitap Ödülü'nü kazandı. Yapıtlarında acının, travmanın, arzunun ve doğanın insan ruhunu aydınlatıcı yönlerine odaklanan Glück'ün, hüznün ve yalıtılmışlığın içten anlatımı olan bir dil yarattığını vurgulayan edebiyat eleştirmenleri, onun şiir kişiliklerini inşa etmekteki başarısı ile öz yaşam öyküsü ve mitler arasında kurduğu bağlantıya dikkati çektiler.

Glück, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 16'ncı kadın yazar oldu.

LOUISE GLÜCK ÖDÜLLERİ

Pulitzer Şiir Ödülü

The National Book Critics Circle Award for Poetry

The Bollingen Prize in Poetry

The Lannan Literary Award for Poetry

2003'te Kongre Kütüphanesi tarafından Poet Laureate (büyük şair) seçildi.