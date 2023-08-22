Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:31

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:31

İngiltere'nin gündemine oturan Chester hastanesi hemşiresi Lucy Letby'nin hayatı merak edildi. Lucy Letby'nin adı Google'da en çok aratılanlar listesine girdi. Peki, Lucy Letby kimdir, kaç yaşında, nereli? Lucy Letby olayı nedir? İşte ayrıntılar...

LUCY LETBY KİMDİR?

Lucy Letby, 4 Ocak 1990 yılında doğdu. 2015 ile 2016 yılları arasında bakımı altındaki en az on üç bebeğe saldıran ve yedisini öldüren İngiliz bir seri katil ve eski yenidoğan hemşiresidir

Letby , 2011'den beri yenidoğan hemşiresi olarak çalıştığı Chester'daki Kontes of Chester Hastanesi'nde olağandışı sıklıkta meydana gelen bir dizi bebek ölümüyle bağlantılı olarak Temmuz 2018'de tutuklandı. Kefaletle serbest bırakıldıktan sonra, Haziran 2019'da yeniden tutuklandı ve tekrar Kasım 2020'de hastanedeki ek bebek ölümleriyle bağlantılı olarak. Son tutuklanmasının ertesi gününde, sekiz cinayet ve on cinayete teşebbüsle suçlandı .

LUCY LETBY KATLİAMI NEDİR?

Lucy Letby, çalıştığı hastanede 7 bebeği öldürmek ve 6 bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekten şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yazdığı notlarda işlediği cinayetleri itiraf eden Letby'nin, bebekleri insülinle zehirleyerek ya da kanlarına hava enjekte ederek onları öldürdüğü ortaya çıktı.

Kurbanların aileleri, bir yıl boyunca yedi bebeği öldürmekten suçlu bulunan Letby'ye yönelik iddiaların soruşturulmamasında hastanenin de suçu paylaşması gerektiğini söyledi.