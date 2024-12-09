Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, oyunculuğa başladı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:58

Güncelleme: 09.12.2024 - 16:58

Günümüzde moda dünyasının en çok aranan isimlerinden biri olan Bella Hadid, uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Ünlü modelin, yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Modellik kariyerine ara veren Hadid, bu dönemde yaptığı açıklamada, "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" ifadelerini kullanmıştı.

PARİS MODA HAFTASI'NDA SAHNEYE DÖNDÜ



28 yaşındaki model, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından Eylül ayında düzenlenen Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Hadid, Saint Laurent markasının defilesinde maskülen bir stil ile dikkat çekti. Siyah bir takım elbise giyerek podyumda boy gösteren model, son olarak Ekim 2022’de bir defilede yer almıştı.





YELLOWSTONE DİZİSİNE KONUK OLDU



Podyumlardan uzak kaldığı dönemde gözlerden uzak bir yaşam süren Bella Hadid, oyunculuk alanında da hayranlarına sürpriz yaptı. Ünlü model, Yellowstone adlı dizinin 5. sezonuna konuk olarak dahil oldu. Hadid, dizide Travis Wheatley karakterinin kız arkadaşı Sadie’yi canlandırdı.





Hayranlarını şaşırtan bu sürprizin ardından, Bella Hadid’in dizinin 5. sezon finalinde yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.