Marilyn Monroe'nun ölümünü canlandıran Madonna'ya tepki
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın bir dergiye verdiği pozlar için Marilyn Monroe'nun ölmeden önce çekilen son fotoğraflarından esinlenildi. Şarkıcı, takipçileri tarafından "uygunsuz" bulunan fotoğraflar nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
ABD'li sinema efsanesi Marilyn Monroe'nun 1962'deki ölümünü
yeniden canlandıran Madonna, takipçileri tarafından "iğrenç ve uygunsuz" bulunan fotoğraflar
nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Independent'in Page Six'ten aktardığı habere göre, Amerikalı
pop yıldızı Madonna'nın verdiği pozları eleştiren bir kişi şu ifadeleri
kullandı:
"Sapkın ve ürkütücü bir nedenden dolayı Madonna,
Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğini yeniden yaratmaya karar verir."
Bir diğeriyse "İğrenç ve uygunsuz" diye tepki gösterdi.
V dergisinin yeni sayısı için 63 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafçı Steven Klein'a poz verdi. Söz konusu pozlar Monroe'nun 36 yaşındaki beklenmedik ölümünden 6 hafta önce Bert Stern'ün çektiği fotoğraflardan ilham alınarak oluşturuldu.
Fotoğrafların birinde şarkıcı, bir şiltenin üstünde yüzüstü
uzanırken, bir diğerindeyse komodinin üzerinde birçok reçeteli ilaç olduğu
görülüyor.
Monroe evinde ölü bulunduğunda önceki gece aşırı dozda hap
aldığı iddia edilmişti.
Fotoğrafları eleştiren bir Twitter kullanıcısı ise şunları
söyledi:
"Hâlâ bu kadar ilgiye ihtiyaç duymak üzücü olmalı. Ve
bu çok iğrenç."
"NE ZAMAN DURMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
People'ın aktardığına göre ise şarkıcı dergiye verdiği
röportajdaysa şunları söyledi:
"Zamanın sınırlarını ve ne zaman durmam gerektiğini hiç düşünmüyorum. Bu sadece son derece cahil kişiler bana, 'Arkanıza yaslanıp tüm başarınızın ve elde ettiğiniz her şeyin tadını çıkarıp emekli olmaya hak kazandığınızı düşünmüyor musunuz?' diye sorduğunda aklıma geliyor."
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