Fotoğrafları sansürlenen Madonna'dan Instagram'a tepki
Ünlü şarkıcı Madonna, Instagram hesabında 'topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle' kaldırılan fotoğraflarını düzenledikten sonra yeniden yükledi. Madonna, Instagram'ı cinsiyetçi politikalara sahip olmakla suçladı. ABD'li yıldız, "Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen göğüs ucu! Bir erkeğin göğüs ucu erotik olarak deneyimlenemez mi?" dedi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın Instagram'da göğüs ucunun göründüğü fotoğrafları 'topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle' kaldırıldı. Madonna kaldırılan fotoğraflarını düzenledikten sonra yeniden yükledi.
Göğüs ucunu sansürleyerek yeniden paylaşan Madonna, Instagram yönetimine tepki gösterdi.
Sosyal medya platformunun çıplaklık kurallarını sert bir dille eleştiren Madonna, Amerikan Şükran Günü bayramının hikayesine atıfta bulunarak, "Instagram’ın herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunmadan kaldırdığı fotoğrafları yeniden yayınlıyorum…" dedi.
"Engellemenin nedeni göğüs ucumun küçük bir kısmının görülmesiydi" diyen yıldız şarkıcı, "Bir kadının vücudunun göğüs ucu hariç, her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hâlâ hayrete düşürüyor" diye konuştu.
69 yaşındaki şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen göğüs ucu! Bir erkeğin göğüs ucu erotik olarak deneyimlenemez mi?!"
"Kırk yıllık sansürle, cinsiyetçilikle, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığıyla akıl sağlığımı korumayı başardığım için teşekkür ederim."
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