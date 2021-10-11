Madonna'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kendimi öldürecek kadar pişman oldum
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Matrix ve Batman serilerinde kendisine teklif edilen rolleri reddetmekten çok büyük pişmanlık duyduğunu açıklarken, "Kendimi öldürmek istedim" ifadesini kullandı.
Amerikalı pop yıldızı Madonna, Matrix ve Batman serilerinde kendisine teklif edilen rolleri reddetmekten çok büyük pişmanlık duyduğunu açıkladı.
ABD'li ünlü televizyon programcısı Jimmy Fallon'ın The Tonight Show'una katılan Madonna'ya ilk olarak 1992 yapımı Batman Dönüyor'da (Batman Returns) kendisine teklif edilen Kedi Kadın rolünü reddetmesi soruldu.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, şarkıcı her ne kadar bu kararından pişmanlık duysa da kendisini asıl rahatsız edenin Matrix'te oynamama tercihi olduğunu itiraf etti.
63 yaşındaki pop ikonu programda şu ifadeleri kullandı:
"Kedi Kadın'ı geri çevirdiğim için pişmanım. Bu epey şiddetliydi… Ayrıca Matrix'te de bir rolü geri çevirdim, buna inanabiliyor musun? Kendimi öldürmek istedim. Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri. İçimdeki ufacık bir parça hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor."
Madonna'ya Matrix serisinde hangi rolün önerildiği bilinmese de Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı Trinity rolünün teklif edilmiş olması olası görünüyor.
Madonna, söz konusu programa Paramount+'ta yayımlanan "Madame X" isimli belgeselinin tanıtımı için katılmıştı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kalp kası iltihabında artış var deyip aşıyı durdurdular
- Eski Bakan: Erdoğan panik içinde
- Sayıştay'dan bir bomba daha!
- e-Devlet'ten yeni hizmet
- Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya sert eleştiri
- Aşıya rağmen vaka neden yükseliyor diyenlere sert yanıt!
- Avrupa’daki yurttaşlardan Erdoğan'a 'yanıt'
- Sarıgül: Muhtarlar belediye başkanı gibi maaş alacak
- Oyuncu Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'zam fırtınası' uyarısı