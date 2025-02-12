Magarsus'un ikinci sezon yayın tarihi belli oldu...

Yayınlanma: 12.02.2025 - 23:13

Güncelleme: 12.02.2025 - 23:13

BluTV orijinal dizisi Magarsus'un ikinci sezonu 6 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un üstlendiği dizinin başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Hazal Türesan, Cemre Ebüzziya ve Bora Akkaş yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer üstlenirken senaryosunu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen kaleme aldı.

İkinci sezonda Beton, Turgut ve Tansu’nun birbiriyle mücadelesi devam ederken Sarıbahçe üzerinde hakimiyet kurmak isteyen yabancı kaynaklarla tehlikeli bir rekabete de girerler. Bölgede altın madeni kurmak isteyen Amerikalı şirket ve limanı kullanmak isteyen Rus uyuşturucu karteliyle amansız bir mücadele başlar. Sarıbahçe’de hissedilen barış atmosferi hem içeriden hem de dışarıdan gelecek düşmanların etkisiyle fırtınaya dönüşecek.

Dizide Ozan Çelik, Bihter Dinçel, Fırat Kaymak ve Aykut Temel'in yanı sıra konuk oyuncular Sezin Akbaşoğulları, Deniz Celiloğlu ve Vildan Atasever de rol alıyor.