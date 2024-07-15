Mahalle bostanında hasat zamanı: 137 kadın tarafından yetiştiriliyor

Yayınlanma: 15.07.2024 - 18:55

Güncelleme: 15.07.2024 - 18:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Mercek Projesi kapsamında Kadifekale’de mahalle bostanı kurdu. Kadifekaleli kadınlar, 6 dönümden oluşan bostanda yazlık ve kışlık sebzeleri ekiyor. Atalık tohumlardan oluşan fideleri ve ürünler için kullanılan suyu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden temin eden kadınlar, ürünlerin olgunlaşmasıyla hasat yapmaya başlıyor. Bostan sayesinde pazar alışverişine daha az gittiklerini belirten kadınlar, bostanda hem huzur bulduklarını hem de dayanıştıklarını ifade ediyor.





137 kadın bostanda ürün yetiştiriyor

Mercek Projesi’nde sosyolog olarak görev yapan Elif Gökçen, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mercek Projesi kapsamında kurulan mahalle bostanında hasadımız yapılıyor. Bostanımız Kadifekale’de 6 dönüm olmak üzere üç etaptan oluşuyor. Toplam 137 kadın, bostanımızda ürün yetiştiriyor” bilgisini verdi.





Yazlık ve kışlık ürünler ekiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın atalık tohumlardan üretilen fideleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın ise ürünlerin ihtiyacı olan suyu temin ettiğini kaydeden Gökçen, “Yazın domates, biber, patlıcan, kışın da karnabahar, brokoli ve yeşillik ekiliyor. Kadınlar, buradaki ürünler sayesinde pazara fazla gitmediklerini söylüyor. Kadifekale mahalle bostanımız, kadınlar tarafından bir sosyalleşme alanı olarak da kullanılıyor. Burası, kadınların bir arada olduğu, dayanışmayı güçlendirdiğimiz bir alan. Burada çeşitli etkinlikler ve piknik de düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

“PAZARA GİTMİYORUM”

Mahalle bostanına patlıcan, biber, domates ektiğini söyleyen Melek Sincar, “Mahalle bostanımız, belediyemiz tarafından bize verildi. Bu sene yaz ayı için patlıcan, biber ve domatesin yanında kavun için de fide verdiler. Toprak verimli. Bu sene sulama konusunda da destek verildi. Buradan topladığımız ürünlerle türlü, kızartma, dolma yapıyoruz. Pazara gitmiyorum. Bugün bostana gelip ürünlerimi topladım. Bir haftalık sebze ihtiyacımı karşıladım. Bostanda huzur buluyorum, mutlu oluyorum. Buraya gelen kadınlarla kaynaşıyoruz, etkinlik düzenliyoruz. Buranın faydasını çok gördüm. Daha önce ekim konusunda bilgim olduğunu sanırdım ama aslında bilmiyormuşum. Burada çok şey öğrendim” dedi.

“KADINLARLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

2 yaşındaki oğlu Ali Esat Yalçın’la bostandan ektiği biber, patlıcan ve domatesin hasadını yapan Dilan Yalçın, “Kavunlarımızı da bu sene ilk kez hasat edeceğiz. Güzel bir proje. Mahallemizde olduğu için rahatlıkla gelebiliyoruz. Kendi ektiğimiz ürünü koparıp yemek hoşumuza gidiyor. Hasat ettiğim ürünlerden genelde türlü ve kızartma yapıyorum. Biberleri de kahvaltıda yiyorum. Burada doğanın içindeyiz. Kadınlarla dayanışma halindeyiz. Birbirimizin ürünleri olgunlaştı mı diye konuşuyoruz” diye konuştu.



