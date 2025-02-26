Mahallenin geçim kaynağıydı! Hasat edilemeden tarlada kaldı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:17

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:17

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, Hatay’da da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kentte, tarım alanları da zarar gördü. Aşırı soğukla birlikte kendini hissettiren don, serada yetiştirilen ürünleri vurdu. Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi’nde bölge halkı tarafından yurt dışına gönderilmek için serada yetiştirilen kapya biber başta olmak üzere domatesi don vurdu. Serada acı kapya biberinin fiyatı 110 TL iken tatlı olan kapya biberi ise 70 TL ile 80 TL arasında değişiyor. Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Toygarlı Mahallesi’ne gelerek hasar belirlemeye yönelik ön inceleme ve tespit çalışması yaptı.

TOPTAN FİYATI 110 TL

İhracat için yetiştirilen ürünleri don vurduğunu ifade eden Toygarlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çağatay, "Hatay'da hava çok iyi gidiyordu. Aniden bir hava değişiminden sonra çok soğuk oldu. Don oldu ve bu nedenle çok zararımız oldu. İhracatlık olarak yetiştirdiğimiz Samandağ ve kapya biberini daha hiç hasat yapmamıştık. Bu biberleri Arap ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Hiç hasat yapamadığımız için zararımız çok oldu. Zarar görenleri hasat yapıp tekrardan köklendirme yapıp fide yapmamız gerekiyor. Buradaki acı olan Samandağ biberinin sebze halindeki toptan fiyatı 100 ila 110 TL civarındayken kapya biberi ise 70 ila 80 TL arasında ihracat ediliyordu. Burada yetiştirdiğimiz yerli ve ata tohumu olan domatesin kilosu 20 ila 25 TL'den alıcı buluyor. Buradaki ürünler artık işe yaramaz. Soğuktan dolayı olan don ürünleri yaktı. Mahallemde don çok zarar verdi. Mahallemin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Mahallemde bulunan tarım arazilerinin yüzde 60'ı zarar gördü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ettik. Oradan ekip gelip incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığından destek istiyoruz. Bahçeyi dondan korusun diye 2 bin metrekarelik bir fanlı ısıtıcımız vardı. Hava o kadar soğuktu ki sobam bin metrekarelik alanı ısıtamadı ve don oldu" dedi.