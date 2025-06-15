İsrail-İran geriliminin doruk noktasında, Mahan Air’e ait bir yolcu uçağının Tahran’a güvenli iniş yapması uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Peki, Mahan Air kimin? Mahan Air hangi ülkenin?

MAHAN AİR KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?

İran'ın başkenti Tahran merkezli olarak 1991 yılında kurulan ve 1992 yılında İran'ın ilk özel havayolu olarak uçuşlarına başlayan Mahan Air, Avrupa ve Orta Doğu şehirlerine tarifeli uçuşlar gerçekleştiriyor. İran iç hat uçuşları da bulunan havayolunun Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı, Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı, Kirman Uluslararası Havalimanı ve Meşhed Uluslararası Havalimanı’nda ise yönetim merkezleri bulunuyor.