Yayınlanma: 13.11.2023 - 23:54

Güncelleme: 13.11.2023 - 23:54

Oyuncu Mahir Günşiray'ın eşi, dekor-kostüm tasarımcısı, çizer Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti. Mahir Günşiray ve eşinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Mahir Günşiray kimdir? Mahir Günşiray'ın eşi kimdir? Claude Leon Günşiray neden öldü?

MAHİR GÜNŞİRAY KİMDİR?

Mahir Günşiray 10 Ağustos 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Türk oyuncu ve yönetmen. Sanatçı Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray; Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Leeds Üniversitesi, The Workshop Theatre'da yüksek lisans yapıp, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde sanatta yeterlik yaptı.

Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu, Theatre an der Ruhr (Almanya), Tiyatro Ti ve Tiyatro Oyunevi'nde çalışan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol aldı, Samuel Beckett'in "Film" adlı video filmini yönetti (1985). 1987'den bu yana çeşitli üniversite ve özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmakta.

CLAUDE LEON GÜNŞİRAY KİMDİR?

Fransa'da dünyaya gelen Claude Leon, Grenoble Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Fransa'da bazı sergilerde eserleri yer aldı. Türkiye'ye geldikten sonra Tiyatro Oyunevi'nde sahnelenen oyunların sahne tasarımını hazırladı. Çocuklar için sanat atölyeleri düzenledi. “Eğer/If”, “Lâle Sirki ve Gizemli Hikâyesi”, “Kaptan Palyaço”, “Sihirli Tüy” adlı çocuk kitaplarını yazıp resimledi.

CLAUDE LEON GÜNŞİRAY NEDEN ÖLDÜ?

Acı haber hem Günşiray'ın hem de Tiyatro Oyunevi'nin sosyal medya sayfasında yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tiyatromuzun sahne tasarım cadısı, beyni, emektarı; çocuk kitaplarının muhteşem yaratıcı çizeri, fotograf ve enstalasyon dehası; kocası Mahir Günşiray’ın yirmialtı yıldır ona her gece sarılarak yattığı kadını, aşkı, aklı, hayatı; kalbinin en değerli parçası oğlu Asya Birsel’in bir tanesi, incisi, sırdaşı, dert ortağı; Jean-Claude ve Nuria Leon’un sevgili biricik kızları; Laure ve Fabrice’in canı şahane espritüel kardeşi; Camille, Clemant ve Coline’nin tatlı halası, Lucille ve Alban’ın şeker teyzesi; tüm Leon ailesinin sevgilisi; Can Günşiray’ın cici annesi; Baluna’nın kaptan karısı, sadık, güvenilir çıpacısı; denizlerin meleği; -bu eşsiz ve özel kadını o kadar çok seven arkadaşı var ki, karada denizde havada, üç cihanda-, onların hepsinin unutulmaz varlığı; ben buradayım demeyen, kendini görünmez yapabilme yeteneğinin şahikası Claude Leon Günşiray artık bizimle birlikte değil.

Çok büyük bir boşluk… tarifsiz bir acı… her zaman sıcak bedeninin kokusu… sevmeyi bilen… sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak."