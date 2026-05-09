Mahkemeden Neşet Ertaş kararı: İptal talebi reddedildi!

Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden, “Bozkırın Tezenesi” olarak anılan Neşet Ertaş’ın yayınlanmamış eserlerine ilişkin açılan davada karar çıktı.

Sanatçının ailesi tarafından, eser haklarının Erol Parlak’a devredilmesine karşı açılan iptal davası mahkeme tarafından reddedildi.

Sabah'ın haberine göre Ertaş’ın ölümünden önce daha önce yayımlanmamış eserlerinin haklarını Prof. Dr. Erol Parlak’a bıraktığı ve taraflar arasında bu kapsamda muvafakatname imzalandığı belirtildi. Ancak Ertaş’ın çocukları, sanatçının o dönemde kanser tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve ayırt etme gücünün bulunmadığını öne sürerek söz konusu işlemin iptalini talep etti.

DAVA REDDEDİLDİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Raporda, Neşet Ertaş’ın işlem sırasında akıl sağlığının yerinde olduğu ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği belirtildi.

Mahkeme de Adli Tıp raporunu dikkate alarak Erol Parlak lehine karar verdi ve ailenin açtığı iptal davasını reddetti.