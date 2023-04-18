Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer kimdir? Mehmet Umut Tuncer hangi partiden milletvekili adayı oldu?

Yayınlanma: 18.04.2023 - 16:56

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:05

Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Aydın milletvekili adayı oldu. Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer AKP'nin Aydın milletvekili adayı listesinde 5’inci sırada yer aldı.

MEHMET UMUT TUNCER KİMDİR?

1981 yılının şubat ayında Şanlıurfalı bir babanın ve Aydınlı bir annenin ilk evladı olarak Ankara’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde başlayan ön lisans eğitimine, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde devam etti. Yüksek lisans ve doktorasını yine Akdeniz Üniversitesi’nde yaptı. Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dr.Öğr.Üyesi olarak çalışmaya başladı. Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Başkanı olarak başlayan akademik yolculuğu Atça Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak devam etti. Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevine atandı. Dekan yardımcılığı görevimi sürdürürken aynı zamanda Rektör Danışmanı olarak da görev yaptı. Doçentliğini aldıktan çok kısa süre Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı.

MEHMET UMUT TUNCER'İN EŞİ KİM?

Doç.Dr. Aslı İcil Tuncer ile 2009 yılında evlendi. Çiftin 2014 yılının ağustos ayında oğulları Aras dünyaya geldi.