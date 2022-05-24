Mahra Melin'in annesine hakaret eden Gülbin Tosun hakkında yeni gelişme
Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi, sosyal medya paylaşımı nedeniyle FOX TV'de haber sunan Gülbin Tosun hakkında savcılığa şikayette bulundu.
Anne Derya Pınar, Serik ilçesindeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından sahipsiz sokak köpeklerinin toplatılmasını isteyerek, "Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünüzden mezarda bile rahat yok, işedikleri için kuruyor diktiğimiz ağaçlar. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyorlar. Mezarda bile rahat yok mezarda." paylaşımında bulunduğunu belirtti.
FOX TV'de hafta sonu ana haberleri sunan Gülbin Tosun'un kendisine yanıt olarak "Senin peşindeyim, yarın geliyorum. Arsız sefil." yazdığını aktaran Pınar, gelen tepkiler üzerine Tosun'un paylaşımı sildiğini kaydetti.
Çok üzüldüğünü, büyük bir acıyla travma içerisinde olduğunu dile getiren Pınar, "Hakkımızı savunurken, çocukların yaşam hakkını savunurken haber bülteni sunan, tarafsız olması gereken bir insanın bu şekilde hakaret etmesi beni çok sarstı. Çünkü biz gazetecilerin tarafsız olmaları gerektiğini düşünürüz. Neden bu kadar sinirlendiğini bilmiyorum. Bir taraf olacaksa eğer çocuktan taraf olmasını, çocukların yaşam hakkını savunmasını isterdim" diye konuştu.
Hayvansever bir aile olduklarını, sahipsiz köpeklere zarar verilmesini kesinlikle istemediklerini ifade eden Pınar, avukatı aracılığıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Gülbin Tosun hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından şikayette bulunduklarını bildirdi.
OLAY
Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Küçük çocuk, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, 28 Mart'ta hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
- Acil serviste dehşet saçmıştı: İfadesi şaşırttı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- İstanbul Diş Hekimleri Odası’ndan Şeyma Biran açıklaması
- İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 199 kişi yakalandı
- İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı
- TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
- Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Saray'ın Demirtaş planı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı
- AP lideri: Tehditler geliyor!