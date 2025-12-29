'Röportaj Adam' olarak bilinen Mahsun Karaca'nın yaşamı merak ediliyor. Peki, Mahsun Karaca kimdir? O Ses Türkiye konuğu Mahsun Karaca nereli, kaç yaşında?

MAHSUN KARACA KİMDİR?

Mahsun Karaca, ya da sosyal medyada bilinen adıyla Röportaj Adam, 25 Haziran 1992 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Türk YouTuber, oyuncu ve içerik üreticisi olan Karaca, özellikle haber parodileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Röportaj Adam adlı YouTube kanalının sahibidir.

Hayatı ve Eğitimi

Adana’da doğup büyüyen Mahsun Karaca, üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi’nde tamamladı.

Kariyerinin Başlangıcı ve Dijital Yükselişi

Mahsun Karaca, 2017 yılında Röportaj Adam ismiyle YouTube kanalını aktif hale getirdi. Kanalında, bazı haber kanallarından alınan gündem başlıklarını ve sokak röportajlarını parodi formatında ele alarak tanınırlık kazandı.

Televizyon ve Oyunculuk Kariyeri

Dijital platformlardaki başarısının ardından televizyona adım atan Karaca, 2022–2023 yılları arasında Star TV’de yayınlanan “Çok Güzel Hareketler 2” programında yer aldı.

Sinema ve Dizi Projeleri

2023 yılında “İllegal Hayatlar” adlı sinema filminde başrol oynadı ve “Mahsun Başkan” karakteriyle büyük ilgi gördü. Filmin devamı niteliğindeki “İllegal Hayatlar: Meclis” ise 2024 yılında izleyiciyle buluştu.

Aynı yıl, GAİN platformunda yayınlanan “Mahsun J” dizisinde bir motokuryeyi canlandırarak performansıyla dikkat çekti.

Filmografisi

Televizyon

2022–2023 – Çok Güzel Hareketler 2 (Mahsun) | Star TV

İnternet

2019 – Hile (Mahsun) | YouTube

2024– – Mahsun J (Mahsun) | GAİN

Sinema

2019 – Enes Batur Gerçek Kahraman (Mahsun)

2023 – İllegal Hayatlar (Mahsun Başkan)

2024 – İllegal Hayatlar: Meclis (Mahsun Başkan)