Mahsun Kırmızıgül ile proje hazırlığında olan Meltem Cumbul: Bu yaz tatil yok, çalışma var

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Mahsun Kırmızıgül ile proje hazırlığında olduğunu söyleyerek; "Bu yaz tatil yok, çalışma var" dedi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 10:48
Mahsun Kırmızıgül ile proje hazırlığında olan Meltem Cumbul: Bu yaz tatil yok, çalışma var
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Meltem Cumbul önceki akşam bir arkadaşıyla Cihangir'de görüntülendi.

Mahsun Kırmızıgül ile proje hazırlığında olan Meltem Cumbul, "Temmuz ortasında çekimlerimiz başlayacak, Eylülde de dilerim yayına girer. Bu yaz tatil yok, çalışma var. Hepiniz gibi biz de çalışacağız. Heyecanla bekliyoruz" dedi.


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