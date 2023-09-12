Sahne kombini gündem olan Mahsun Kırmızıgül o eleştirilere yanıt verdi
Konserine şort ve ceketle çıktığı için sosyal medyada gündem olan Mahsun Kırmızıgül eleştirilere cevap verdi. Kırmızıgül, "Konserden 10 dakika sonra arka kapıdan çıkarken dinleyiciler geri çıkmam için ortalığı yıktı. Ceketi son anda giyerek sahneye çıkmak zorunda kaldım" dedi.
Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün konserinde şort giymesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülere tepki gelmesinin ardından açıklama yapan şarkıcı, konser sonrası hayranlarının ısrarıyla sahneye çıktığını sevenlerine böyle bir saygısızlık yapmadığını söyledi.
"ISRARLA SAHNEYE ÇAĞIRDILAR"
Gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından konser sonrası sahneye şortla çıktığı için seyircilerden "Siz beni yaktınız. Şimdi 'sahneye şortla çıkmış' diyecekler" dediği anı paylaşan Kırmızıgül eleştirilere şu sözlerle cevap verdi:
"Sosyal medyada yaklaşık bir ay önce sahnede şort giymemle ilgili şimdilerde eleştiriler yapılıyor. Olay şöyle oldu. Bodrum sahnesinde program bitince sahneden indim ve üstümdeki sahne kostümlerimi günlük giydiğim kıyafetlerle değiştirdim. Yaklaşık 8-10 dakika sonra kulisin arka kapısından çıkarken, mekanı hınca hınç dolduran değerli dinleyicilerim bir daha çıkmam için ortalığı adeta yıktığını gördüm."
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