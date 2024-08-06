Yayınlanma: 06.08.2024 - 14:51

Güncelleme: 06.08.2024 - 14:51

Gökçeada'nın Kaleköy Limanı açıklarında suda hareketsiz bir balık olduğunu fark eden İlker Özdemir, 3 metre boyunda ve 500 kilogram ağırlığındaki, paragat ağlarına dolanmış mako cinsi köpek balığının sudan çıkarılma anlarını cep telefonuyla kaydetti. Peki, Mako köpekbalığı nedir? Mako köpekbalığı nerede yakalandı? Türkiye'de köpekbalığı var mı?

MAKO KÖPEKBALIĞI NEDİR?

Mako köpekbalığı, saatte 80 km'ye kadar yüzmesini sağlayan inanılmaz derecede özel bir cilt yapısına sahiptir ve bu da onları dünyanın en hızlı balığı yapar. Hızı nedeniyle, günde 55 km'ye kadar muazzam mesafeleri kapsayabilirler ve aslında sudan 9 metreye kadar atlayabilirler! Bu hayvanlar dünya okyanuslarında hem tropikal hem de ılıman sularda bulunabilir.

TÜRKİYE'DE KÖPEKBALIĞI VAR MI?

Türkiye kıyılarında yurttaşların birçoğu köpekbalıkları olmadığını düşünür. Ancak, bu bilgi yanlıştır. Türk sularında 36 ile 48 arasında yaşayan köpekbalığı türü vardır. Türkiye kıyılarında kayıt altına alınmış köpebaklığı türleri şunlardır: